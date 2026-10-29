人寵好去處｜白鷺湖活動再加場！另推西貢遊島海鮮團 送4R裱裝照片

秋意漸濃，正好帶愛犬出遊，欣賞戶外景色之餘，同時享用美食、拍照留念。Gentle Shop早前推出的大埔白鷺湖人寵活動於開放報名後迅速額滿，主辦單位遂加開一場，並另推西貢海鮮日。兩項活動均結合戶外遊覽、美食及專業攝影服務，讓主人與愛犬共享悠閒時光，留下合照紀念。 兩項活動各有側重：白鷺湖一日行程以湖畔用餐及寵物知識講座為主；西貢半日遊則串連橋咀島海岸景觀與海鮮晚餐，大家可按喜好選擇。

白鷺湖畔用餐 攝影師記錄人寵互動 大埔白鷺湖的人寵攝影自助餐活動增設一場，安排於11月20日（星期五）上午10時至下午5時舉行。場地以歐陸風格建築及湖景為背景，參加者可帶同愛犬拍照，並享用自助餐。 活動設有專業攝影師全程隨行，為飼主與愛犬拍攝合照，捕捉相處時的互動，讓參加者不必只顧拿起手機，也能投入遊覽過程。 從飲食到社交 講座分享養犬知識 除了用餐和攝影，白鷺湖行程亦安排兩場專題講座，分別介紹犬隻營養與飲食，以及社交與禮儀，將日常照顧和外出相處的知識融入活動。

成功報名的參加者可獲寵物禮物包一份。收費按人寵組合計算，方便主人按同行人數選擇。 白鷺湖活動資料 收費：1人攜同1犬 $688 / 同行組合：2人攜同1犬 $1,200 舉行日期：11月20日（星期五）。 活動時段：上午10時至下午5時。 活動場地：大埔白鷺湖。 據活動資料，受場地檔期限制，今次僅增設上述一場，參加名額設有上限，額滿即止。 行程可透過WhatsApp報名，聯絡電話為: 6056 9342 (Gentle Shop)

西貢半日遊 與愛犬走進橋咀島

西貢半日遊 與愛犬走進橋咀島 喜歡海岸景色的主人，可留意11月8日（星期日）舉行的西貢人寵攝影輕旅行。行程由當天下午1時至6時進行，活動會帶領參加者與愛犬前往世界地質公園橋咀島，欣賞連島沙洲及特色岩石，並以島上風光作合照背景。 專業攝影團隊會全程同行，記錄人寵出遊片段，活動另附送一張4R裱裝照片，讓旅途合照成為可帶回家的紀念。 海旁享龍蝦晚餐 團費包含船程與攝影 遊覽橋咀島後，行程會返回西貢海傍街享用龍蝦海鮮晚餐 (原價為每位 $680元，已計入團費，無須另付) ，費用亦已包含往返船程及專業攝影服務。

每名成人最多可攜同兩隻狗參加，讓飼養兩犬的家庭也可一同出行。 西貢活動資料及報名方法 舉行日期：11月8日（星期日）

活動時段：下午1時至6時

行程地點：西貢橋咀島及海傍街

參加費用：每人 $880元，每名成人最多可攜兩犬；二人同行 $1,600元。

費用已包含：往返船費、龍蝦海鮮晚餐及專業攝影服務，另送4R裱裝照片一張 行程可透過WhatsApp報名，聯絡電話為: 6056 9342 (Gentle Shop)

報名方法 1. Instagram : gentle_shop_hk >> 按此 << 私訊聯絡報名

報名方法 2. 手動 WhatsApp 至 6056 9342 查詢及報名