一眼愛上！B&O經典A9換上赤陶棕新裝 秒變客廳藝術品

向來將音響與設計融為一體的 Bang & Olufsen（B&O），近日宣布與丹麥高級紡織品牌 Kvadrat 的合作，為經典揚聲器 Beosound A9 帶來全新赤陶棕（Sienna Brown）版本。新作採用由 Kvadrat 旗下針織紡織品牌 Kvadrat Febrik 開發的 Woolscape 面料，結合自然靈感與聲學工藝，將家居音響提升至藝術擺設層次。

赤陶棕配色增添溫暖質感 全新 Beosound A9 以深沉的赤陶棕色作主調，揚聲器機身與拉絲鋁製腳架均採用統一色調，塑造簡約而富現代感的外觀。面罩則配搭 Woolscape 礦物紅（Mineral Red）針織布料，以多種色調交織出豐富層次，為標誌性的圓形輪廓增添溫暖質感與視覺深度。 靈感來自森林、湖泊與雪景 Woolscape 布料由瑞典設計組合 Front 與 Kvadrat Febrik 共同研發，設計靈感源於瑞典森林、湖泊及雪地景觀。團隊透過攝影及3D掃描技術記錄大自然紋理，再轉化為雙面針織布料，呈現近似織錦般的立體效果。

布料表面的紋理會隨光線及環境變化呈現不同層次，讓揚聲器不只是播放音樂的裝置，同時成為空間中的設計焦點。

兼顧美學與聲音表現 紡織面罩除了影響外觀，同時亦會影響聲音傳遞效果。為確保設計與聲學性能取得平衡，Bang & Olufsen 與 Kvadrat 經過長時間測試及調整，針對布料的物料、織法、結構及色彩進行優化，在保留 Woolscape 獨特觸感與層次之餘，亦符合 Beosound A9 的聲學要求。 面罩可獨立選購 除了全新赤陶棕版本外，B&O 亦將推出 Woolscape 系列面罩配件，提供碳黑色（Black Anthracite）、金色（Gold Tone）及自然鋁色（Natural Aluminium）等選擇，讓現有 Beosound A9 用家可按個人家居風格自由更換搭配。 透過今次合作，Bang & Olufsen 再次展現其將工藝、材質與聲音結合的品牌特色，讓音響產品成為融合科技與美學的居家設計元素。