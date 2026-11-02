中環美食｜中環La Petite Maison 11月12日免費送招牌雞尾酒 全新限定番茄主題美饌

La Petite Maison（LPM）香港將於11月12日迎來第三屆World Tomatini Day，當日每位到訪賓客均可免費獲贈招牌Tomatini一杯，而在整個11月惠顧商務午餐更可以港幣98元優惠價享用，酒迷們切勿錯過！另外餐廳午餐將同步推出多款以時令番茄為主角的菜式，包括櫻桃番茄沙律佐山羊乳酪慕斯、番茄辣椒自製寬管麵等，滿載法式風情，下文即睇介紹！

11月12日免費送招牌Tomatini Tomatini由著名調酒師Jimmy Barrat於2010年為慶祝LPM杜拜分店開幕而創作，如今已成為LPM的現代經典，餐廳更於2024年起每年舉辦出World Tomatini Day這項全球年度盛事，深受食客所喜愛。這款雞尾酒以Ketel One伏特加為基底，加入新鮮碾碎的金珀莉番茄、少許鹽與胡椒、三年陳白香醋與糖漿，把番茄的天然香甜層層帶出。入口輕盈明亮，隨後帶出深邃順滑的餘韻，杯邊更飾以輕灑鹽與胡椒的車厘茄，並即席磨上黑胡椒碎，為鹹香風味添上一份優雅質感。而11 月 12 日將是第三屆 World Tomatini Day，屆時餐廳將為每位到訪賓客奉上免費Tomatini一杯，有興趣一於去試下！

11月限定番茄主題美饌 配合 World Tomatini Day 的來臨，LPM 於整個 11 月份推出多款以時令番茄為主角的特色菜單。午餐與早午餐時段可品嚐到以清甜爽脆見稱的櫻桃番茄沙律佐山羊乳酪慕斯，以及濃郁綿密的串採番茄布拉塔芝士配黑醋；主菜則備有番茄辣椒自製寬管麵，以及香草烤沙朗牛排佐烤番茄與普羅旺斯香草。此外，以巴黎風情為靈感的歡樂時光時段「Cinq à Sept」亦同步獻上多款精緻小食，包括法式番茄撻、布拉塔芝士番茄多士，以及自家烘焙的意式佛卡夏麵包配番茄羅勒青醬，讓濃郁的番茄酸香交織出層次豐富的秋日滋味。

La Petite Maison（LPM）香港

地址：香港中環士丹利街 23 至 29 號 H Queen’s 地下

電話： 2887 1113