全球只得75件！Marimekko手繪陶瓷碟登場

家居不只講求實用，也可以成為展現個人品味的空間。芬蘭設計品牌Marimekko推出2026秋冬家品系列，把標誌性印花延伸至餐具、布藝及家居飾品，讓飯廳、睡房與浴室都注入鮮明而不失雅致的北歐氣息。系列亦帶來更切合亞洲家庭需要的新尺寸碗碟，兼顧日常使用與設計美感。

柔軟布藝 營造放鬆角落

想在繁忙生活中留一處喘息空間，可從布藝和小型擺設入手。系列備有咕𠱸、地毯、燭台及裝飾盤，以簡潔線條配合細膩圖案，毋須大幅改動家具，也能為空間添上層次。把單品放在床邊、浴室或客廳一隅，再配搭柔和燈光，便可塑造溫暖舒適的居家氛圍。

花卉餐具 為餐桌添儀式感

餐桌是今季系列的另一焦點。Kukasta kukkaan印花餐具以自然花卉為題，鮮明圖案本身已可成為視覺主角；配搭品牌經典Tiiliskivi圖案桌布，再以鮮花及燭光作點綴，即使是平日簡單一餐，也能增添從容雅致的氣氛。