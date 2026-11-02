全球只得75件！Marimekko手繪陶瓷碟登場

家居不只講求實用，也可以成為展現個人品味的空間。芬蘭設計品牌Marimekko推出2026秋冬家品系列，把標誌性印花延伸至餐具、布藝及家居飾品，讓飯廳、睡房與浴室都注入鮮明而不失雅致的北歐氣息。系列亦帶來更切合亞洲家庭需要的新尺寸碗碟，兼顧日常使用與設計美感。
柔軟布藝 營造放鬆角落
想在繁忙生活中留一處喘息空間，可從布藝和小型擺設入手。系列備有咕𠱸、地毯、燭台及裝飾盤，以簡潔線條配合細膩圖案，毋須大幅改動家具，也能為空間添上層次。把單品放在床邊、浴室或客廳一隅，再配搭柔和燈光，便可塑造溫暖舒適的居家氛圍。
花卉餐具 為餐桌添儀式感
餐桌是今季系列的另一焦點。Kukasta kukkaan印花餐具以自然花卉為題，鮮明圖案本身已可成為視覺主角；配搭品牌經典Tiiliskivi圖案桌布，再以鮮花及燭光作點綴，即使是平日簡單一餐，也能增添從容雅致的氣氛。
75周年之作 每件陶瓷碟皆獨一無二
為紀念品牌成立75周年，Marimekko特別製作全球限量75件的手繪陶瓷碟，由設計師Erja Hirvi及Antti Kekki逐一繪製，以手工筆觸演繹「Art & Design Living」理念。由於每件作品的細節各有不同，既是家居擺設，也是具收藏意義的周年紀念品。香港售價為$3,695，並只於銅鑼灣禮頓店限量發售。品牌同期推出以Kukasta kukkaan印花為主題的75周年限量膠囊系列，提供更多日常家品選擇。