雙11優惠2026｜各大品牌購物優惠一覽 IKEA滿額即減$800/萬寧送逾千元禮品/UNIQLO秋冬單品減價(持續更新)

雙11購物優惠陸續登場，由服飾、護膚用品到家居及酒店住宿都有著數。本文為大家整合各大品牌雙11優惠、限時折扣及購物禮遇，方便大家格價入手，即睇以下優惠詳情。



萬寧雙11優惠｜買滿$1,111送逾$1,000禮品 集印花換$65湯券 萬寧網店由即日起至11月12日推出「11.11 Easy Pick! 買嘢 Chill Easy!」購物活動，除了雙11當日的購物禮遇，還有護膚印花獎賞、指定優惠碼及PayMe折扣，涵蓋健康保健、護膚保養、個人護理及母嬰用品。 雙11當日，於萬寧網店購物滿$1,111，即可獲贈價值逾$1,000的禮品，名額有限。護膚產品方面，網店或App購物單次淨值滿$100，可獲1個電子印花；滿$200可獲2個，如此類推。集齊5個印花，即可換領價值$65的原味家作湯券。印花獎賞不適用於嬰兒護膚產品、棉花及化妝棉、男士護膚產品。

萬寧每星期還會更新不同產品類別的優惠及禮遇，包括無線吸塵機、電子現金券等獎賞；逢星期一更會推出網店限定特價產品。網店另有20間期間限定店，提供不同限定優惠。 萬寧其他購物優惠： 優惠碼「26DEAL120」：買滿$1,588減$120。

優惠碼「26EASY20」：使用快取易服務，買滿$300減$20。

優惠碼「JOINUS45」：新會員買滿$388減$45。

PayMe優惠：先領取萬寧網店優惠券，再於結帳時選用PayMe付款，買滿$488額外減$28。

BB購物節：購物滿指定金額，可為寶寶報名參加「BB『懂』事局」招募活動；完成問卷可獲價值逾$100的精選嬰兒禮品1套。

24/7 FITNESS會員優惠：親臨全港20間指定分店並完成問卷，即可免費獲取精選禮品。



UNIQLO雙11優惠｜近40款秋冬單品減價 PUFFTECH系列$299起 UNIQLO由10月30日至11月12日推出「11.11狂歡購」，近40款秋季人氣商品以限定優惠價發售，涵蓋牛仔褲、保暖外套、針織及童裝，部分優惠只限UNIQLO App會員。 今次優惠包括男女裝繭形牛仔褲及女裝高腰寬版牛仔褲，兩款均減至$249。保暖衣物方面，女裝PUFFTECH薄外套及男裝PUFFTECH背心首次以$299限定價發售；男女通用Souffle Yarn寬鬆針織外套售$149，長袖U AIRism棉質寬鬆圓領T恤則售$99。 童裝同樣有多款減價單品，童裝繭形牛仔褲售$129、女童燈芯絨迷你褲裙售$99、女童長袖羅紋圓領T恤售$79。至於App會員限定優惠，男女通用燈芯絨輕便九分褲售$149，女裝法蘭絨長褲售$129。優惠期至11月12日。





IKEA雙11優惠｜網店買滿$6,000即減$800 梳化、收納家具有折扣 想趁雙11更新家居用品，IKEA網店由即日起至11月11日推出限時購物優惠，購買正價產品並輸入指定優惠碼，即可享即時折扣。 網店購物滿$4,000，輸入優惠碼「EC26D40」即減$400；滿$6,000則輸入「EC26D80」即減$800。優惠適用於港幣及澳門幣計價的網店購物。無論想更換客廳梳化、添置收納櫃，還是更新家中的辦公及學習家具，都可趁優惠期心水產品。

淘寶雙11優惠｜八達通付款滿$300減$10、滿$500減$20 另享免手續費 淘寶香港站由2026年10月23日至11月13日推出雙11三重優惠，使用八達通或八達通銀包付款，可享滿額立減、免付款手續費及限時優惠碼折扣。 淘寶雙11八達通優惠詳情 滿$300減$10： 單筆訂單金額滿$300，每日名額限首3,000筆合資格交易。每人每星期限用2次，整個推廣期內限用4次。

滿$500減$20： 單筆訂單金額滿$500，每日名額限首1,500筆合資格交易。每人每星期限用2次，整個推廣期內限用4次。

免付款手續費： 單筆訂單金額滿$0.1或以上，每日名額限首5,000筆合資格交易，每人於整個推廣期內限享2次。

限時優惠碼： 輸入指定優惠碼可享額外折扣，推廣期內每人每個優惠碼限用1次。

使用須知： 滿$300減$10及滿$500減$20不能於同一張訂單同時使用。如同時符合兩項資格，會優先提供滿$500減$20優惠；如該優惠名額已滿，才會安排滿$300減$10優惠。

滿額立減優惠可與免付款手續費優惠同時享用，但須符合各項優惠的名額及使用次數限制。

立減優惠及免手續費須於淘寶結帳頁面即時顯示，否則該筆交易不符合優惠資格。 優惠期：2026年10月23日至11月13日。

雙11酒店住宿優惠｜額外11%折扣 富麗敦、信和旗下酒店適用 除了購物折扣，雙11也有酒店住宿優惠。富麗敦酒店集團及信和酒店均推出住宿禮遇，預訂指定住宿計劃並輸入優惠碼「DOUBLE11」，可在原有優惠上再享11%折扣，入住日期最遲可至2027年3月31日。 富麗敦酒店 富麗敦酒店集團優惠涵蓋新加坡富麗敦酒店、新加坡富麗敦海灣酒店、悉尼富麗敦酒店及香港富麗敦海洋公園酒店。預訂期至2026年11月16日，入住日期為2026年10月26日至2027年3月31日。指定酒店另有額外付費升級禮遇，例如客房升級、延遲退房及特色雞尾酒等，收費視乎酒店而定。

香港富麗敦海洋公園酒店預訂「悠然動心」優惠住宿可額外享11%折扣，合共折扣高達21%；另加$111即可升級至豪華海景客房。 信和酒店 信和酒店的雙11優惠涵蓋香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店、香港遨凱酒店及中環．石板街酒店，預訂期同樣至2026年11月16日，入住日期至2027年3月31日。 香港黃金海岸酒店：預訂最優惠房價、提前預訂優惠、最後預訂優惠及「食『享』假期」，額外享11%折扣，合共折扣高達37%；另加$111可升級至露台海景客房。

皇家太平洋酒店：指定住宿計劃額外享11%折扣，合共折扣高達21%；每位每日加$111可享早餐，另加$111可升級至園景客房。

香港遨凱酒店：指定住宿計劃額外享11%折扣，合共折扣高達21%；每位每日加$111可享早餐，另加$111可升級至豪華客房。

中環．石板街酒店：最優惠房價享11%折扣；另加$11可享紅酒一瓶，並可免費使用客房內咖啡機、咖啡膠囊及飲水機。

酒店優惠須視乎供應情況而定，並受條款及細則約束；相關價格或另收10%服務費及3%酒店房租稅（如適用）。

