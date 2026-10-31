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出版：2026-Oct-31 10:00
更新：2026-Oct-31 10:00

中環美食｜中環西班牙菜老字號Olé 推$498七道菜周末Brunch！36個月伊比利亞火腿/紅蝦西班牙Pealla飯

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Joe22

中環美食｜中環西班牙菜老字號Olé 推$498七道菜周末Brunch！36個月伊比利亞火腿/紅蝦西班牙Pealla飯

中環雪廠街的西班牙菜老字號 Olé，由即日起至 11 月 29 日推出全新「7 道西班牙菜周末 Brunch」，逢星期六、日及公眾假期供應，每位 $498 起，即可享用 5 款共享前菜、6 選 1 主菜及 4 選 1 甜品。餐廳更安排結他歌手現場彈唱西班牙樂曲，在港都能感受正宗西班牙風味！

DSC08689 2 2 DSC08720 2 2 STARTER Pisto Manchego con Huevo Traditional Spanish ratatouille with a baked egg 2 STARTER La Tabla Iberica Premium Ibérico cold cuts, aged Manchego cheese & tomato bread 1 MAIN Parrillada de Carne Mixed grill or lamb chops, pork pluma, chorizo & skewers with patata caliu & alioli 1 MAIN Paella de Carabinero Authentic paella rich with premium scarlet Carabinero prawns 3

即睇七道菜周末Brunch菜單

來自西班牙的行政總廚 Salvador Benedicto 特別設計全新七道菜週末 Brunch，菜單橫跨冷盤、熱食、海鮮飯、烤肉與甜品，非常豐富！整個Brunch由五款各具特色的前菜揭開序幕，當中的西班牙伊比利亞火腿凍肉芝士拼盤匯聚了36個月熟成伊比利亞火腿、精選醃肉腸及Manchego芝士，伴以清新酸甜的番茄麵包，最適合與同桌親友一同分享。熱食方面則有源自La Mancha的西班牙燉雜菜焗蛋，以橄欖油慢燉蔬菜三小時後再配以雞蛋焗製，盡顯樸實的家常滋味；還有以陶缽奉上、蒜香與蝦香撲鼻的招牌蒜蓉欖油海蝦。

主菜方面提供6款選擇，涵蓋經典海鮮飯、烤肉及慢煮料理。喜歡海鮮的食客不可錯過紅蝦西班牙海鮮飯，以特別熬製的蝦湯烹煮，鋪上猛火燒香的西班牙紅蝦，鮮味層次極為豐富；肉食愛好者則可選擇皮脆肉嫩的塞哥維亞式烤乳豬，或是以紅酒及迷迭香慢煮16小時、肉質軟嫩的慢煮西班牙羊腿肉配紅酒汁。

MAIN Jarrete de Cordero Slow braised lamb shank in a rich red wine reduction With forest mushrooms 2 MAIN Cochinillo Asado Estilo Segovia Olé's signature crispy roasted suckling pig served with a fresh salad 2 STARTER Vieiras Gratin Scallops baked with golden gratin crust 3 DESSERT Tarta de Queso Vasca Velvety burnt Busque cheesecake with orange zest & red fruit jam 1 STARTER Gambas al Ajillo Sizzling sea prawns in aromatic garlic oil & chili 3 MAIN Paella de Pluma Iberica Savory paella With tender Ibérico pork plurna, mushrooms & fresh rosemary 5

必食高質西班牙甜品

享用過豐富的主菜後，隨之而來的是四款各具風味的西班牙甜品，包括外脆內軟並蘸上濃郁朱古力醬的西班牙油條、散發醇厚乳酪香的巴斯克芝士蛋糕伴橙皮紅果醬，以及經典焦糖燉蛋。餐廳更特設三款不同等級的Free Flow暢飲選擇，讓客人按喜好搭配無酒精Sangria、傳統Sangria、Cava、啤酒或各款精選紅白酒。在用餐期間，更會有兩位結他歌手在現場彈唱多首傳統西班牙音樂，在古典溫馨的古典氛圍與現場歌聲中，彷彿置身於當地的小酒館，浪漫又有氣氛！

Olé「7 道西班牙菜週末 Brunch」
日期：即日起至 2026 年 11 月 29 日，逢星期六、日及公眾假期
供應時間：上午 11 時 30 分至下午 3 時 30 分
價錢：每位 $498 起，最少兩位用，另收加一服務費
地點：中環雪廠街 24-30 號順豪大廈1樓
電話：2523 8624

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