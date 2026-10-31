中環美食｜中環西班牙菜老字號Olé 推$498七道菜周末Brunch！36個月伊比利亞火腿/紅蝦西班牙Pealla飯

即睇七道菜周末Brunch菜單

來自西班牙的行政總廚 Salvador Benedicto 特別設計全新七道菜週末 Brunch，菜單橫跨冷盤、熱食、海鮮飯、烤肉與甜品，非常豐富！整個Brunch由五款各具特色的前菜揭開序幕，當中的西班牙伊比利亞火腿凍肉芝士拼盤匯聚了36個月熟成伊比利亞火腿、精選醃肉腸及Manchego芝士，伴以清新酸甜的番茄麵包，最適合與同桌親友一同分享。熱食方面則有源自La Mancha的西班牙燉雜菜焗蛋，以橄欖油慢燉蔬菜三小時後再配以雞蛋焗製，盡顯樸實的家常滋味；還有以陶缽奉上、蒜香與蝦香撲鼻的招牌蒜蓉欖油海蝦。



主菜方面提供6款選擇，涵蓋經典海鮮飯、烤肉及慢煮料理。喜歡海鮮的食客不可錯過紅蝦西班牙海鮮飯，以特別熬製的蝦湯烹煮，鋪上猛火燒香的西班牙紅蝦，鮮味層次極為豐富；肉食愛好者則可選擇皮脆肉嫩的塞哥維亞式烤乳豬，或是以紅酒及迷迭香慢煮16小時、肉質軟嫩的慢煮西班牙羊腿肉配紅酒汁。