天天有魚 x John Bull Auction CGC鑑定藝術卡牌珍藏盒網上拍賣 第二場11月6日下午4時開拍

本地品牌「天天有魚」將熱門IP卡牌升級為「藝術收藏卡」！透過美國權威機構CGC專屬鑑定標籤與二維碼查核機制，獨具匠心地將卡牌編輯成「4卡一套」並裝裱於白色珍藏盒內，破天荒聯乘國際拍賣行John Bull Auctions舉辦CGC鑑定藝術卡牌珍藏盒網上拍賣專場（e-Auction）！第二場拍賣將於11月6日展開，開拍48套藝術卡牌珍藏盒，涵蓋Pokémon、Labubu、可口可樂及體壇巨星等。 精選藝術卡牌珍藏盒拍賣品

【暗夜塗鴉．整齊劃一】 The Monsters Series 1 龍家昇 Kasing Lung 1st Edition CGC MINT 9 頂級鑑定珍藏套組 源自2022年How2Work，以Ink on Paper / Marker & Ink on Paper呈現街頭隨性張力與怪獸家族靈動。4張主題分別是童趣細節的UNIT SYSTEM、深邃強烈對比的BLACK HOLE、帶金屬髮絲質感與黃色標誌的LIGHT YEARS，以及筆觸重心鮮明的GRAVITY。 全套在MINT 9品相下全數獲CGC認證

【神級滿貫．手稿巔峰】 The Monsters Series 1 龍家昇 Kasing Lung 1st Edition CGC GEM MINT 10 全滿分珍藏套組 4幀分別為帶鮮紅標誌的CLASSICS、童趣註解的UNIT SYSTEM、點綴自然綠意與粉紅彩繪的MAGELLANIC CLOUDS、以及展現精靈默契的SYNCHRONIZED。 全數4枚皆獲CGC GEM MINT 10滿分

【籃壇新銳．塗鴉狂想】 2021 Upper Deck Metal Universe Champions Fresh Foundation CGC 頂級鑑定珍藏套組 精選4枚2021年Upper Deck《Metal Universe Champions》代表性「Fresh Foundation」特卡，包括Corey Kispert、Jalen Johnson、Jaden Springer與 Josh Christopher。 全套由CGC頂尖鑑定認證，含1枚滿分、2枚MINT+ 9.5及1枚MINT 9

【綠蔭英雄．狂熱傳奇】 2024 Futera Cardster's Day Cult Hero CGC 頂級鑑定珍藏套組 精選4枚2024年Futera《Cardster's Day》特別系列「Cult Hero」特卡，包括比利時高塔中場 Marouane Fellaini、巴塞隆納鐵血隊長Carles Puyol、荷蘭重砲後衛Ronald Koeman以及曼聯「娃娃臉殺手」Ole Gunnar Solskjær。 全套由CGC極致鑑定，含3枚滿分與1枚MINT 9

【藍海幻夢．神級滿貫】 Pokémon TCG 繁體中文版 水屬性精靈 CGC Pristine 10 全黑金滿分珍藏套組 精選4枚來自《雪禍異變（Snow Hazard）》與《失落深淵（Lost Abyss）》等重磅擴充包的水系美學卡牌：Marill瑪力露歡快戲水、Finneon螢光魚蔚藍悠遊、Luvdisc愛心魚粉紅珊瑚浪漫、Horsea墨海馬彩虹幻光。 全套4枚皆獲美國權威機構CGC「Pristine 10」全黑金標滿分

【烈焰狂潮．神級滿貫】 Pokémon TCG 繁體中文版 火屬性精靈 CGC Pristine 10 全黑金滿分珍藏套組 精選4枚繁體中文版寶可夢火系卡牌，收錄火神蛾、烈箭鷹、蒼炎刃鬼與帕底亞肯泰羅。 全套4枚均獲CGC PRISTINE 10鑑定

【美式經典．復古時光】 1994 Collect-A-Card Coca-Cola Series 2 CGC 經典廣告畫作珍藏套組 精選1994年發行的4枚可口可樂經典廣告卡牌，以復古手繪插畫重現1937年汽水小販、1962年湖畔划船、1956年陽光沙灘及1950年持瓶女性的懷舊風情。 全套經CGC鑑定，評分為4、4、3及8分

【哥德魅影．全息暗黑美學】 1994 Comic Images Olivia All-Chromium CGC 經典畫作鑑定珍藏套組 精選1994年《Olivia All-Chromium》4枚藝術卡牌，以金屬光澤呈現黑紗羽翼、空中飛人、斑馬騎士與星空幻夢，交織哥德美學及超現實奇想。 全套經CGC鑑定，評分為6、7.5、6及6.5分

【鋼鐵史詩．烽火歲月】 1994 Cardz World War II CGC 歷史紀實新聞攝影鑑定珍藏套組 精選1994年Cardz發行的4枚《World War II》歷史卡牌，以黑白戰地攝影記錄高地交火、山地補給、布干維爾島戰事與士兵休息，呈現二戰前線的艱辛及人性。 全套經CGC鑑定，含3枚8分與1枚6分

【鋼鐵翼羽．金屬流光】 1994 Cardz World War II Tekchrome CGC 特彩金屬特卡珍藏套組 精選1994年Cardz《World War II》4枚Tekchrome金屬特卡，以流光彩繪呈現戰機護航、新幾內亞巡航、雲端俯衝及1942年《週六晚報》封面，重溫二戰航空歷史。 全套經CGC鑑定，評分為2.5、3、3.5及5分

拍賣日期： 2026 年 11 月 6 日（星期五） 拍賣時間：下午 4 時開拍 起拍價： $800 拍賣品預展地點：尖沙咀彌敦道63號iSquare國際廣場2樓203號舖 >按此直達線上拍賣會<