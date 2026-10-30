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出版：2026-Oct-30 12:00
更新：2026-Oct-30 12:00

GODIVA聯乘唯港薈聖誕下午茶　$388起歎6款甜點兼黑朱古力軟雪糕任食

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Joe4031

GODIVA聯乘唯港薈聖誕下午茶　$388起歎6款甜點兼黑朱古力軟雪糕任食

唯港薈大堂餐廳GREEN與比利時朱古力品牌GODIVA合作，推出「冬日星語朱古力下午茶」，以芭蕾舞水晶球造型作甜品層架，配上6款精緻甜點，當中包括GODIVA黑朱古力雲呢拿慕絲、朱古力費南雪及松露朱古力。鹹食同樣加入朱古力元素，無論香煎帶子還是香煎三文魚，都以朱古力入饌。下午茶由2026年11月2日起供應至2027年2月10日，平日每位$388起。


芭蕾舞水晶球甜品層架

甜品層架以芭蕾舞水晶球為設計靈感，轉盤上擺放6款甜點，包括抹茶香橙聖誕樹、香蕉太妃撻、紅桑子GODIVA朱古力費南雪、黑森林朱古力杯、GODIVA 70%黑朱古力雲呢拿慕絲及GODIVA松露朱古力。水晶球緩緩轉動，配合芭蕾舞主題，為聖誕下午茶增添幾分浪漫氣氛。

黑朱古力入饌　香煎三文魚配紅酒汁

鹹點有3款前菜，包括意大利風乾火腿蜜瓜卷、紅菜頭蜜桃布拉塔芝士多士配GODIVA朱古力，以及香煎帶子配GODIVA朱古力椰菜花蓉，以火腿、水果、芝士及海鮮帶出不同口味。

主菜可選3款。「墨西哥辣牛肉醬配粟米脆片」將香辣牛肉醬配上粟米脆片，再加入GODIVA 50%黑朱古力，讓可可香氣與牛肉的濃郁肉香互相平衡。「香煎三文魚」選用挪威三文魚，煎至表面金黃，配搭加入GODIVA 50%黑朱古力的紅酒汁，為魚肉添上醇厚滋味。此外還有「南瓜鼠尾草低升糖飯」，以南瓜的香甜配合鼠尾草的草本氣息，並加入GODIVA牛奶朱古力，帶出淡淡奶香。


GREEN x GODIVA Winter Starlight Chocolate 冬日星語朱古力三道菜下午茶 GODIVA Flavourful Appetizers GODIVA 滋味前菜 Raspberry GODIVA Chocolate Financier 紅桑子GODIVA朱古力費南雪 Banana Toffee Tart 香蕉太妃撻 GODIVA 70% Dark Chocolate Vanilla Mousse GODIVA 70% 黑朱古力雲呢拿慕絲 Matcha Citrus Chocolate Christmas Tree抹茶香橙聖誕樹 2 Pan seared Salmon with GODIVA 72% Dark Chocolate Red Wine Reduction 香煎三文魚配GODIVA 72％黑朱古力紅酒汁 Pumpkin and Sage Risotto with GODIVA Milk Chocolate and Pumpkin Seeds 南瓜鼠尾草意大利飯配GODIVA牛奶朱古力及南瓜籽 Chilli Con Carne with Nachos and GODIVA 72% Dark Chocolate 墨西哥辣牛肉醬 配粟米脆片及GODIVA 72％黑朱古力

加$48歎小鹿熱朱古力　GODIVA軟雪糕任食

下午茶包括咖啡或Tea WG茗茶一杯，另加$48可選柚子玄米氣泡茶，或造型可愛的「冬日小鹿GODIVA熱朱古力奶」。將熱牛奶倒入朱古力小鹿，待朱古力慢慢融化，再配上色彩繽紛的棉花糖，就成為一杯熱朱古力奶。另外，每位都可額外無限享用GODIVA黑朱古力軟雪糕。

想小酌一杯的話，可另加$108無限享用法國B&G Sparkling Blanc de Blanc N.V.氣泡酒，或加$268無限享用Charles de Cazanove Brut N.V.凱撒王香檳。


Winter Deer Hot GODIVA Chocolate 冬日小鹿 GODIVA 熱朱古力奶 螢幕擷取畫面 2026 10 29 171147 螢幕擷取畫面 2026 10 29 171202

GREEN X GODIVA：冬日星語朱古力下午茶

日期：2026年11月2日至2027年2月10日（須提前一天訂座）

地點：唯港薈大堂GREEN

時間：每日下午3時至5時

星期一至五：每位$388；每兩位$698

星期六、日及公眾假期：每位$448；每兩位$788，每位惠顧賓客額外獲贈法國氣泡酒一杯

2026年12月25日至26日及2027年1月1日：每位$498；每兩位$888，每位惠顧賓客額外獲贈法國氣泡酒一杯。12月25日至26日另有中午12時至下午2時的節日午市時段，下午茶維持下午3時至5時供應。

網上預訂按此

以上價目須另加一服務費。


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