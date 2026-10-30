GODIVA聯乘唯港薈聖誕下午茶　$388起歎6款甜點兼黑朱古力軟雪糕任食

唯港薈大堂餐廳GREEN與比利時朱古力品牌GODIVA合作，推出「冬日星語朱古力下午茶」，以芭蕾舞水晶球造型作甜品層架，配上6款精緻甜點，當中包括GODIVA黑朱古力雲呢拿慕絲、朱古力費南雪及松露朱古力。鹹食同樣加入朱古力元素，無論香煎帶子還是香煎三文魚，都以朱古力入饌。下午茶由2026年11月2日起供應至2027年2月10日，平日每位$388起。

鹹點有3款前菜，包括意大利風乾火腿蜜瓜卷、紅菜頭蜜桃布拉塔芝士多士配GODIVA朱古力，以及香煎帶子配GODIVA朱古力椰菜花蓉，以火腿、水果、芝士及海鮮帶出不同口味。

甜品層架以芭蕾舞水晶球為設計靈感，轉盤上擺放6款甜點，包括抹茶香橙聖誕樹、香蕉太妃撻、紅桑子GODIVA朱古力費南雪、黑森林朱古力杯、GODIVA 70%黑朱古力雲呢拿慕絲及GODIVA松露朱古力。水晶球緩緩轉動，配合芭蕾舞主題，為聖誕下午茶增添幾分浪漫氣氛。

主菜可選3款。「墨西哥辣牛肉醬配粟米脆片」將香辣牛肉醬配上粟米脆片，再加入GODIVA 50%黑朱古力，讓可可香氣與牛肉的濃郁肉香互相平衡。「香煎三文魚」選用挪威三文魚，煎至表面金黃，配搭加入GODIVA 50%黑朱古力的紅酒汁，為魚肉添上醇厚滋味。此外還有「南瓜鼠尾草低升糖飯」，以南瓜的香甜配合鼠尾草的草本氣息，並加入GODIVA牛奶朱古力，帶出淡淡奶香。

加$48歎小鹿熱朱古力 GODIVA軟雪糕任食

下午茶包括咖啡或Tea WG茗茶一杯，另加$48可選柚子玄米氣泡茶，或造型可愛的「冬日小鹿GODIVA熱朱古力奶」。將熱牛奶倒入朱古力小鹿，待朱古力慢慢融化，再配上色彩繽紛的棉花糖，就成為一杯熱朱古力奶。另外，每位都可額外無限享用GODIVA黑朱古力軟雪糕。

想小酌一杯的話，可另加$108無限享用法國B&G Sparkling Blanc de Blanc N.V.氣泡酒，或加$268無限享用Charles de Cazanove Brut N.V.凱撒王香檳。



