泰國旅遊｜記者實測8款泰國最新人氣手信 掃貨前必睇！榴槤味薯片/泰奶燕麥奶/Wasabi口味沙律醬

香港人去泰國，最受歡迎的景點一定是大型超市和便利店！當地不時都會推出限定口味新產品，款式新奇有趣，而且價錢相宜，總會讓人忍不住將其通通放進購物籃。記者今次就為大家準備好一份泰國最新人氣手信清單，包括話題度十足的榴槤味薯片、濃郁香甜的泰奶系列零食等，每一款都極具泰國特色，無論自用還是買回去派給親朋好友都十分合適。出發泰國旅遊前必睇！



文、圖：heidi

1. 重口味必試！榴槤味 Lay’s 薯片 泰國版 Lay’s 一向是遊客入貨的熱門之選，最近品牌就推出榴槤味薯片，話題性十足！剛撕開包裝，濃郁的熟成果香便撲鼻而來，咬下去先是感受到獨特的果香甜美，隨後薯片本身的鹹香慢慢滲出，味道層次比想像中更加平衡，相信喜歡榴槤的朋友大多會一試愛上！

2. 泰國限定 泰奶味樂天熊仔餅 泰式奶茶的熱潮多年未減，連經典的熊仔餅也換上新裝推出泰奶版本，包裝上的熊仔手持奶茶杯造型超得意。熊仔餅餅皮香脆，內餡為泰奶口味夾心，味道呈現出近似泰奶那種焦糖風味，雖然甜度偏高，但外型口味同樣討喜，特別適合派發給同事做手信！

3. GoodMate燕麥奶聯乘人氣茶飲店Karun 推泰奶燕麥奶 泰國燕麥奶品牌GoodMate特別聯乘被譽為「泰奶界Hermès」的泰國奶茶品牌 Karun Thai Tea，推出泰奶口味燕麥奶，在網上評價相當不俗，經常出現一包難求的搶購情況，記者走訪至少3間便利店才買得到！味道方面，產品巧妙地將泰式奶茶的茶香結合植物奶，口感柔滑，冰鎮過後飲用非常滋味，推介！

4.Jack'n Jill 珍珍泰奶威化餅 如果喜歡泰奶零食，還有Jack'n Jill 珍珍這款泰奶威化餅，同樣是近年泰奶迷的掃貨目標。每包份量十足，威化餅層次香脆分明，夾心散發出濃烈的茶香與奶甜，味道濃郁，入口有驚喜！

5.宵夜首選！泰國MAMA船麵 提到泰國必買的即食麵，MAMA這個品牌絕對榜上有名，而其中的船麵口味更是人氣高企。完美還原了泰國街頭經典船麵的風味，湯底帶有濃郁的香料、蒜香與辣勁，只需5分鐘就能神還原地道船麵風味，絕對是居家宵夜必備！

6. 丘比沙律醬 Wasabi口味沙律醬 丘比沙律醬繼泰國限定的芝士醬及黑松露醬後，再度推出日本Wasabi口味沙律醬，將日式山葵獨特的辛香與沙律醬完美融合，入口先是淡淡香甜奶滑，隨後帶出Wasabi的辣勁，用來搭配炸物、沙律或是直接作為薯條的沾醬都非常出色，什至可以製作Wasabi手撕雞，值得入手。

7.泰國手標茶ChaTraMue抹茶粉 今年抹茶熱潮再度席捲全球，泰國各地的cafe與便利店亦紛紛推出抹茶特飲，就連當地人氣茶品牌手標茶ChaTraMue早前也推出即沖抹茶粉。茶粉選用泰國本地茶葉研磨而成，沖泡後茶味溫和柔潤，散發陣陣份量十足。大家可按個人口味沖調抹茶鮮奶，或用來製作甜點，隨時隨地都能細味這份醇厚茶香。

8. 小老闆日式柚子味紫菜 小老闆紫菜向來是泰國必買的經典零食，而這款日式柚子味版本則帶來全新的清新體驗！紫菜口感香脆，吃起來有海苔的天然鹹香，同時亦有酸香開胃的柚子風味，味道比一般燒烤口味更輕盈爽口，不少同事試食完都大讚。