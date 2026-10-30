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出版：2026-Oct-30 11:00
更新：2026-Oct-30 11:00

BIGBANG 20周年展覽壓軸終站登陸香港 免費入場睇3米高巨型皇冠花 送限量紀念明信片

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Joe27

V.I.P.注意！BIGBANG迎來出道20周年，全國巡迴紀念空間展覽「BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >」壓軸尾站將會登陸香港山頂廣場。粉絲毋須預約或購票，即可參觀5大主題展區，除了重溫BIGBANG多年來的經典時刻，更可打卡3米高的黃色皇冠花朵藝術裝置，為11月的啟德演唱會做好準備！

香港壓軸巡迴終站免費入場

BIGBANG紀念展壓軸尾站將會登陸香港山頂廣場。

必影香港獨家巨型皇冠花裝置！

作為展覽的尾站，今次活動為香港的V.I.P.帶來獨家亮點。首次於巡迴之旅展出的3米高巨型黃色皇冠花朵藝術裝置將於山頂廣場戶外空中花園亮相，與山頂維港美景互相輝映，絕對成為旅客和粉絲們的打卡熱點。

日夜景致各有不同，白天時鮮黃的花瓣在陽光下顯得明亮奪目

首次於巡迴之旅展出的3米高巨型黃色皇冠花朵藝術裝置將於山頂廣場戶外空中花園亮相

設5大主題區 重溫20年音樂旅程

展覽以「COSMOS（宇宙）」為核心概念，代表成員與粉絲共同書寫、永不熄滅的音樂旅程。走進佔地超過1000呎的室內展覽，V.I.P.隨即能發現象徵20周年的巨大「∞」金屬立體裝置。符號除了寓意BIGBANG的音樂傳奇，更意味未來無限可能，別具意義。旁邊的巨型卡式帶裝置，營造經典的「黃色皇冠海」氛圍，向團隊歷年來的音樂致敬。

活動同時集合BIGBANG 20年來的多張經典專輯封面、珍貴照片，以及歷代音樂作品背後的故事，配合高度還原的BIGBANG音樂LIVE舞台，讓粉絲回憶和重溫組合成長足跡。多個巨型打卡牆亦同步亮相，讓粉絲與偶像合照，留下回憶。山頂廣場戶外多部觀光升降機將會貼上巨幅 BIGBANG 成員肖像與主題視覺，讓人沉浸於BIGBANG的魅力之中。

「BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR XX COSMOS 」二十週年紀念空間展覽 5大主題展區沉浸式體驗 一踏入會場，即見中央矗立著象徵二十週年的巨大「∞」金屬立體裝置 (1) 融合了現代工業風及充滿未來感的貨櫃 展區內特別還原了BIGBANG音樂LIVE舞台 (1) 展示自BIGBANG 2006年出道至今的多張經典專輯封面 現場設有多個巨型打卡牆 現場完整還原BIGBANG最具代表性的黃色皇冠海 搭配巨型卡式帶裝置 除了在室內展覽及戶外花園，驚喜更延伸至山頂廣場戶外多層樓高的觀光升降機

完成打卡任務送限量紀念明信片

另外，山頂廣場亦為粉絲準備驚喜。V.I.P.們完成指定打卡任務，即可獲贈限量2,000份山頂廣場限定款BIGBANG紀念明信片一張，各位萬勿錯過。

「BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >」二十週年紀念空間 - 香港站

日期：11 月 9 日至 22 日

時間： 上午十時至晚上九時

地點： 山頂廣場 L1 113 號舖

免費入場

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