BIGBANG 20周年展覽壓軸終站登陸香港 免費睇3米高巨型皇冠花 送限量紀念明信片

V.I.P.注意！BIGBANG迎來出道20周年，全國巡迴紀念空間展覽「BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >」壓軸尾站將會登陸香港山頂廣場。粉絲毋須預約或購票，即可參觀5大主題展區，除了重溫BIGBANG多年來的經典時刻，更可打卡3米高的黃色皇冠花朵藝術裝置，為11月的啟德演唱會做好準備！

作為展覽的尾站，今次活動為香港的V.I.P.帶來獨家亮點。首次於巡迴之旅展出的3米高巨型黃色皇冠花朵藝術裝置將於山頂廣場戶外空中花園亮相，與山頂維港美景互相輝映，絕對成為旅客和粉絲們的打卡熱點。

設5大主題區 重溫20年音樂旅程

展覽以「COSMOS（宇宙）」為核心概念，代表成員與粉絲共同書寫、永不熄滅的音樂旅程。走進佔地超過1000呎的室內展覽，V.I.P.隨即能發現象徵20周年的巨大「∞」金屬立體裝置。符號除了寓意BIGBANG的音樂傳奇，更意味未來無限可能，別具意義。旁邊的巨型卡式帶裝置，營造經典的「黃色皇冠海」氛圍，向團隊歷年來的音樂致敬。

活動同時集合BIGBANG 20年來的多張經典專輯封面、珍貴照片，以及歷代音樂作品背後的故事，配合高度還原的BIGBANG音樂LIVE舞台，讓粉絲回憶和重溫組合成長足跡。多個巨型打卡牆亦同步亮相，讓粉絲與偶像合照，留下回憶。山頂廣場戶外多部觀光升降機將會貼上巨幅 BIGBANG 成員肖像與主題視覺，讓人沉浸於BIGBANG的魅力之中。