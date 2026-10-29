千海水產｜元朗分店首星期推龍蝦＋A5和牛放題 另推限定任食芝士龍蝦伊麵｜附價目表(更新)

千海水產即撈海鮮火鍋放題第五間分店將於今個星期日(11月1日)下午5時試業，今日率先預告首個星期由11月1日至11月7日特推新鮮龍蝦＋日本A5和牛期間限定放題。大家無睇錯，又是任食龍蝦！店舖負責人向《am730》表示為了回饋顧客的支持，專誠找了新一批供貨商，在首個星期提供穩定供應量咁話。

元朗店3款放題套餐

早前10月中旬銅鑼灣店開業以龍蝦放題作招徠，沒料到客人反應比預期瘋狂，三天後因供貨出現問題，推出一個星期就剎停，取消龍蝦放題，令不少訂位的客人失望，惹起網民批評。

今次輪到元朗店開業，醒水一改玩法，推出三款放題套餐：最基本的放題A餐同平時一樣，成人$328起任食即撈海鮮、肉品、熟食、甜品及飲品逾百款。

放題B餐可任食放題A餐的項目，再任食日本A5和牛及全新推出的上湯芝士焗龍蝦伊麵，用新鮮龍蝦製作，暫時只有元朗店提供，期間限定優惠價成人$388起（原價$428）。