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出版：2026-Oct-29 20:35
更新：2026-Oct-31 10:50

千海水產｜元朗分店首星期推龍蝦＋A5和牛放題 另推限定任食芝士龍蝦伊麵｜附價目表(更新)

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Joe06

千海水產｜元朗分店首星期推龍蝦＋A5和牛放題 另推限定任食芝士龍蝦伊麵｜附價目表

千海水產即撈海鮮火鍋放題第五間分店將於今個星期日(111)下午5時試業，今日率先預告首個星期由111日至117日特推新鮮龍蝦＋日本A5和牛期間限定放題。大家無睇錯，又是任食龍蝦！店舖負責人向《am730》表示為了回饋顧客的支持，專誠找了新一批供貨商，在首個星期提供穩定供應量咁話。

:Vera Gee :林俊源

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店家自稱找來新一批供貨商，在首個星期提供穩定供應量。 (林俊源攝)

元朗店3款放題套餐

早前10月中旬銅鑼灣店開業以龍蝦放題作招徠，沒料到客人反應比預期瘋狂，三天後因供貨出現問題，推出一個星期就剎停，取消龍蝦放題，令不少訂位的客人失望，惹起網民批評。

今次輪到元朗店開業，醒水一改玩法，推出三款放題套餐：最基本的放題A餐同平時一樣，成人$328起任食即撈海鮮、肉品、熟食、甜品及飲品逾百款。

放題B餐可任食放題A餐的項目，再任食日本A5和牛及全新推出的上湯芝士焗龍蝦伊麵，用新鮮龍蝦製作，暫時只有元朗店提供，期間限定優惠價成人$388起（原價$428）。

期間限定放題C餐可任食放題A餐的項目，再可任食新鮮龍蝦及日本A5和牛，優惠價成人$538起（原價$638），不過只限元朗店由111日至117日供應。

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找來新供應商提供足夠龍蝦量

店家向《am730》透露龍蝦的來貨價不穩定，今次找了新的龍蝦供應商，提供七日用量的新鮮龍蝦。站在客人立場，店家預先清楚講明供應期，做法較恰當。龍蝦迷記得把握時間在限期內捧場！

放題套餐C價目表 元朗店price list 元朗店menu

千海水產海鮮火鍋放題（元朗店）

地址：元朗元龍街9號形點122043號舖

電話：3622 1992 / 3622 1993

試業日期：11117:00

網上訂座

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