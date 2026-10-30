免費拎日本雞蛋 新紀元卵快閃4大商場 消費玩遊戲贏10隻裝雞蛋

有免費日本雞蛋拎！日本雞蛋品牌「新紀元卵」將於10月31日至11月1日到訪全港4大商場，舉行「好卵FUN！」快閃活動。大家即日消費後即可參加現場遊戲，有機會贏取一盒10隻裝「新紀元卵」或白玉太郎珊瑚絨毛巾。當中馬鞍山MOSTown新港城中心更有6呎高吉祥物「白玉太郎」打卡裝置及夾蛋機，想參加的話要留意各商場的消費要求及活動日期。

現場另有夾蛋機遊戲，於商場以電子貨幣單一消費任何金額，憑單據即可獲一次體驗機會。成功夾中並答對蛋內問題，可贏取白玉太郎珊瑚絨毛巾一條，價值$35。場內亦有6呎高白玉太郎充氣裝置及日本蛋知識牆，大家可一邊打卡，一邊了解日本雞蛋的相關知識。

活動期間於商場以電子貨幣即日消費任何金額，憑有效單據完成現場遊戲，並讚好「Freds日本卵」及MOSTown新港城中心Facebook專頁，以及追蹤商場Instagram，即可換領「新紀元卵」一盒，建議零售價$32.9。

即日以電子貨幣單一消費滿$100或以上，憑有效單據完成現場遊戲，並讚好「Freds日本卵」Facebook專頁，或追蹤@freds_hk及@linkhksurprise的Instagram帳戶，即可換領一盒10隻裝「新紀元卵」或白玉太郎珊瑚絨毛巾一條。

即日以電子貨幣單一消費滿$100或以上，憑有效單據完成現場遊戲，並讚好「Freds日本卵」Facebook專頁或追蹤Instagram帳戶@freds_hk，即可換領一盒10隻裝「新紀元卵」或白玉太郎珊瑚絨毛巾一條，分別價值$32.9及$35。

康怡廣場

日期：11月1日（星期日）

時間：下午2時至晚上7時

地點：北座地下活動展位（近英皇道）

即日以電子貨幣單一消費滿$100或以上，憑有效單據完成現場遊戲，並讚好「Freds日本卵」Facebook專頁，或追蹤@freds_hk及康怡廣場Instagram帳戶@kornhillplaza，即可換領一盒10隻裝「新紀元卵」或白玉太郎珊瑚絨毛巾一條。

以上活動每張單據只限參加一次，禮品數量有限，先到先得。各商場的換領條件及條款或有不同，最新安排以商場及新紀元卵官方公布為準。