味美道來｜七旬名廚李文基敬業樂業 每日逛街市貼心為客人精選食材(有片)

鮑魚大王楊貫一高徒、中菜名廚李文基師傅，人稱基哥，入行55載。早年獲頒榮譽獎項包括法國美食協會優異之星（1996）、世界中國烹飪聯合協會國際中餐大師勳章（2009）等等。身兼中華廚藝學院大師級中廚師課程監考官及評審員，城中不少名店大廚躍升為中廚大師級必須經過他一關。基哥背後令人津津樂道的，莫過於跟富豪李嘉誠相貌有幾分相似，不少人因此走去跟他合照，甚至有位疑似李生的親戚專誠來點他相。

忠於傳統 不拘泥於傳統

基哥早年跟隨啟蒙恩師阿一14年之久，昔日拍住阿一替中國領導江澤民、李鵬下廚；又去過李登輝總統府獻廚技。阿一帶他大開眼界，啟發他「忠於傳統，不拘泥於傳統」，這種精神一直伴隨他。無論之前在鰂魚涌經營了13年的富嘉閣，還是現在北角重新出發的全新中菜館「富添‧真味尚食」，滿載了基哥源源不絕的構思，每項食物類別平均演變出十多種款式。既有古法懷舊菜，亦有創新做法。

有食客驚訝雞類竟然有多達15款做法！不在餐牌之列的炆鴛鴦雞，即土雞拼田雞，「於7至9月期間會配時令鳳眼果，初收成時像白果味，差不多季節終結時味道濃郁像栗子。現在沒有鳳眼果，就改用栗子同炆。」