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出版：2026-Nov-01 12:00
更新：2026-Oct-30 17:00

Pixar 40周年特展登陸AIRSIDE 還原3大電影名場面 戶外6米高聖誕樹登場！

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Nose 14

Pixar Animation Studios成立40周年！11月13日起，AIRSIDE與Pixar攜手打造「Pixar | AIRSIDE聖誕奇趣之旅」，與香港粉絲一同慶祝生日和共度聖誕。屆時，商場將會集齊Pixar超過30個人氣角色，並還原3大人氣作品《怪獸公司》、《反斗奇兵》和《沖天救兵》的經典名場面，為聖誕留下難忘回憶。同步登場的限定店亦帶來香港首發的Pixar 40周年限定系列及niko and… 與niko-niko的聯乘精品，粉絲必搶。

AIRSIDE 與Pixar Animation Studios隆重呈獻 Pixar 40週年特展「Pixar AIRSIDE聖誕奇趣之旅」 (2)

11月13日起，「Pixar | AIRSIDE聖誕奇趣之旅」登陸AIRSIDE。

以Pixar 3大經典動畫為主題 重現戲中經典場面

活動以3部Pixar經典作品為主要靈感，打造4大主題區，絕對滿足粉絲們的打卡慾。首站「 Pixar光影互動區 」將會邀請訪客在互動裝置上，選擇心水Pixar角色，該角色的經典場面將會出現畫面上，重溫Pixar的的感動瞬間。光影互動區旁邊的「怪獸公司跨時空傳送門」以《怪獸公司》為主題，重現電影中的「尖叫提取器」。訪客只需向聲音感應器發出歡呼，分貝越高越能為能量缸注入能量並點亮燈格，注入滿滿能量。在此不妨與阿Boo和毛毛合照，記錄特別時刻。

4大Pixar夢幻主題區 重現經典動畫情節 第一站： Pixar光影互動區

第3站的「反斗奇兵搬家紙箱」展區打造巨大化「玩具視角」，將戲中安仔準備升讀大學時，將心愛玩具盒交托給邦妮的感動時刻帶到現實當中。巨大化的玩具特設「望遠鏡連尼（Lenny the Binoculars）」互動裝置，只需湊近望遠鏡即可回顧經典畫面，彷彿進入電影世界。當然少不了《沖天救兵》。「卡叔與小飛的冒險氣球屋」再現電影中的經典汽球小屋，各位粉絲不妨與卡叔及小飛裝置打卡。汽球小屋亦展示多張卡叔與艾莉的合照，記得用活動準備的紅色放大鏡細心觀察，有機會發現甜蜜驚喜。

第二站：怪獸公司跨時空傳送門 第三站：反斗奇兵搬家紙箱

必影6米高的Pixar聖誕樹！

聖誕節怎少得了聖誕樹！商場地下露天廣場設有6 米高的Pixar主題巨型聖誕樹，加上6樓空中花園的《反轉腦朋友》經典角色造型立牌與夢幻發光記憶球，以及集合經典攤位遊戲「擲彩虹」及「拋波波」的「Pixar聖誕遊樂園」，一於相約家人朋友，度過充滿Pixar歡樂氣氛的節日。

第四站：卡叔與小飛的冒險氣球屋 6米高Pixar 主題巨型聖誕樹坐鎮露天廣場 一眾大熱角色陪你過聖誕 (1) 「Pixar聖誕遊樂園」 挑戰小遊戲 (1)

必買niko and…/niko-niko聯乘系列精品

離開前，別忘記到Pixar限定店入手超過 100 款Pixar 40 周年限定精品及逾 400 款 Pixar 主題周邊。當中包括日本人氣品牌 niko and… 與本地品牌 niko-niko首度合作推出的各式公仔、生活用品與文具精品，錯過可惜。

Niko and ...【Pixar 40】公仔鎖匙扣 (全五款) 亞加力膠立牌盲盒 Niko and ...【Pixar 40】索繩單肩袋 (藍色橙⾊) Niko and ...【Pixar 40】行李牌 (全六款) Niko and ...【Pixar 40】兩用⼿挽袋 (藍⾊綠⾊) 半立體聖誕波波吊飾 Niko and ...【Pixar 40】復古印花短袖T恤 (黑⾊⽩⾊) Niko and ...【Pixar 40】隨身收納袋 (全六款)

Pixar 40週年特展「Pixar | AIRSIDE聖誕奇趣之旅」

日期： 11 月 13 日 至 2027 年 1 月 3 日

時間： 上午 10 時 至 晚上 10 時

地點： AIRSIDE 2樓中庭及AIRSIDE 地下露天廣場

Pixar 期間限定店

日期： 11 月 13 日 至 2027 年 1 月 3 日

時間： 上午 11 時 至 晚上 9 時

地點： AIRSIDE 2樓中庭及210 號舖

Pixar聖誕遊樂園

日期： 12 月 11 - 13日 、18 – 20日、24 – 27日、31日及2027 年 1 月 1 - 3 日

時間： 中午 12時 至 晚上 8 時

地點： AIRSIDE 地下露天廣場

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