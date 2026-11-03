雪花秀限定體驗館｜復古照相館＋生態瓶手作 六大主題體驗逐個睇

由了解護膚成分到拍照留念，雪花秀將人參面霜的60年發展歷程，化成一場結合產品體驗與互動活動的期間限定企劃。品牌於即日起至11月10日，在沙田新城市廣場一期三樓中庭設立「60周年『層層賦活』參養體驗館」，以六個主題區串連科研介紹、肌膚分析及手作活動，大家可按不同興趣探索人參護膚。

從 1966 年起步 認識人參護膚配方 雪花秀的人參護膚研究可追溯至1966年推出的ABC人參面霜，至今已有60年歷史。現時的皇牌禦時緊顏參養面霜（Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream）結合品牌兩項專利成分Ginsenomics™及Ginseng Peptide™。這款被品牌稱為「韓國No.1抗老面霜」的產品，是以不同肌膚層次的修護需要為研發方向，着重膠原相關的保護與自生機制，旨在改善肌膚彈性及飽滿度。

六個主題區 : 生態瓶工作坊須預約 參觀可先從「層層回塑」肌膚長壽科研空間開始，透過展覽了解品牌60年間的人參研究，以及面霜針對不同肌膚層次的研發概念，為接下來的產品體驗作鋪墊。 「層層滲養」棉花糖主題體驗: 藉綿密、輕盈的質感聯想，呈現品牌所形容的面霜觸感，讓抽象的產品質地變得更容易理解。 「層層凝時」照相館: 以復古黑白或現代彩色風格留下紀念，呼應產品跨越六十年的發展。每日首60位有任何消費的顧客，可於現場列印相簿一本，參與前宜留意名額限制。

「層層解密」全方位肌膚分析服務: 利用專業儀器檢視面部肌膚狀況，再按分析結果提供個人化護膚方案，將參觀重點由產品延伸至日常保養。 「層層雕刻」盆景生態瓶工作坊: 參加者可運用天然材料，透過色彩配搭與逐層堆疊製作個人生態瓶，呼應活動的層次主題。工作坊須提前預約，報名費可全數用於兌換套裝；完成後另可獲贈潤燥再生精華面膜兩片。 「層層賦活」人參注養扭蛋機站: 完成全部體驗任務後，即可換領限定皇牌體驗裝，為這趟結合護膚知識、拍照與手作的參觀行程作結。

活動資料｜雪花秀 60 周年「層層賦活」參養體驗館 日期：由即日起至11月10日 時間：上午11時至晚上9時 地點：沙田新城市廣場一期三樓中庭