圓方SOCIAL WORKOUT體能競賽 挑戰6大Hybrid Fitness項目 星級教練表演賽/運動打卡區

近年Hybrid Fitness混合體能訓練愈來愈受歡迎，結合力量、耐力及心肺訓練的競賽亦成為健身愛好者的新挑戰。ELEMENTS圓方將於11月13日至15日舉行「SOCIAL WORKOUT」，帶來為期3日的體能競賽，參加者可選擇個人或雙人組隊，挑戰滑雪機、划艇機、波比跳、沙袋弓箭步等6個項目，並以最短時間完成賽事。活動期間還有星級表演賽，由專業健身教練及星級嘉賓登場競技，亦有運動造型體驗及限定特飲補給站。

今次「SOCIAL WORKOUT」由ELEMENTS圓方舉辦，並邀請HYROX Training Club EFX24提供專業支援。賽事以Hybrid Fitness為主題，參加者須依次完成6項體能挑戰，考驗肌肉力量、心肺耐力及身體協調能力，參加者可按個人能力選擇單人或雙人模式，並以完成全部項目的時間排名。

賽事不論健身新手或有訓練經驗的人士均可參加。EFX24將派出持有HYROX Performance Coach認證的教練團隊到場，協助初次參賽者熟習挑戰項目及完成賽事。以最短時間完成賽事並取得頭3名的參加者，更可獲EFX24 Hybrid Fitness體驗課程1堂。

星級嘉賓及健身教練登場 現場上演體能表演賽

除了公開競賽，活動亦會於11月13日加設星級表演賽，邀請星級嘉賓與運動愛好者同場較量，率先為一連3日的活動揭開序幕。EFX24專業教練團隊亦會參與表演，讓現場觀眾近距離觀看高強度體能挑戰。表演賽的嘉賓及安排有待主辦方公布，大家可留意ELEMENTS圓方官方Instagram的最新消息。