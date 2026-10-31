網上熱話｜細數80、90後童年回憶經典玩具惹港人共鳴：帖文聞到鹹酸菜味

近代出世的小朋友大多從小習慣用電子產品，有時出街甚至會看到他們人手一部平板電腦，充當這個年代的電子奶嘴。不過，以往的小朋友在沒有現今眾多娛樂的時代下成長，其實亦有不少新奇又有趣的玩具。近日，有網民陸續分享80、90後經典玩具，未知於同世紀長大的你又有沒有共鳴呢？

1.彈圈圈 全部機只有一個按鈕，主要靠按按鈕讓機內圈圈彈跳，嘗試努力將圈圈套入直條膠柱上。 2.釣魚遊戲 魚桿的頭部和魚兒的嘴巴大多有磁貼，對準就可以成功「釣魚」，更可以與朋友鬥釣得多魚，簡單又刺激。

3.Gameboy 在未有平板電腦的世代，Gameboy絕對算得上其中一種奢侈玩具，只要手上有一部帶出街，絕對會引起其他小朋友的艷羨目光。 4.NDS Gameboy打後就成為任天堂NDS當道的世代，當中不少遊戲至今仍然會有人偶爾提起，例如養狗遊戲「任天狗」、模擬做手術的「超執刀」等。

5.Yes!卡 雖然現時部分地點仍然會有Yes!卡機，但其風靡程度絕對比不上舊時，猶記得以前不少人都會結伴，帶著滿手1元硬幣到冒險樂園、西九龍中心等排隊扭卡，有時間會即場與其他人交換心宜偶像閃卡。 6.迷你籃球機 與上面提及的彈圈圈相似，只要按按鈕就可以彈起機內的小籃球，與朋友鬥快入籃。

7.吹波波 經典吹波波玩具現今已經買少見少，以往1、2元就可以在士多買到一小枝，將牙膏狀物體擠在迷你小吸管上，一吹就會形成吹彈可破的小汽球，是不少小朋友的童年回憶。 8.泡泡紙 雖然泡泡紙名義上不是玩具，但相信不少小朋友甚至成年人，都十分享受按壓時的爆破聲音及觸感。

網民留言有共鳴 發文者揚言這些都是「80、90後的玩具，00後唔會玩過」，而帖文亦成功拋磚引玉，引來網民陸續分享上述玩具。有網民藉此回憶童年生活，「幾歲時親戚買俾我玩」、「我得最尾嗰個未玩過」、「好似試過俾（釣魚機的）魚夾親手指」。亦有網民笑稱這個帖文「好大陣鹹酸菜味」、「我聞到白花油味」。