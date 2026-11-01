銅鑼灣新開和洋料理餐廳MIORI A5和牛蛋包飯/海膽意粉/日式Omakase 午市套餐$108起

銅鑼灣時代廣場6樓最近有新餐廳「MIORI 和洋折衷」，主打日式料理，菜單加入西式烹調手法，除了午晚市廚師發辦，亦有蛋包飯、意粉及壽司等選擇。餐廳由曾於「玄鮨」及「日本人俱樂部」任職的天師傅主理，晚市Omakase分為13品及15品兩款，每位$788起；午市亦有每位$448的9品廚師發辦，另設午市套餐及午後小品，價錢$68起。



日式食材配搭西式煮法 MIORI以日本料理為基礎，選用日本海鮮及和牛等食材，烹調時加入西式醬汁、低溫烹調及煎製技巧。調味除了出汁、味噌，亦會用上牛油，將日式食材與西式烹調方法配搭。餐廳由天師傅負責主理，將過往的日本料理經驗運用在不同菜式之中。 午晚市Omakase 13品及15品兩款選擇 晚市廚師發辦有兩款套餐，「美」套餐每位$788，共13品，包括當季刺身及手握壽司；「織」套餐每位$1,288，共15品，食材選擇較高級。另外，餐廳亦會按當日食材安排主廚精選隱藏菜單，須提前向餐廳查詢及預訂。午市則有「球」Omakase，每位$448，共9品，包括前菜2品、主菜5品、吸物1品及甜品1品。

A5和牛漢堡扒炸蝦蛋包飯 海膽忌廉意粉$138 不想吃廚師發辦，午市亦有和洋套餐，$108起，套餐包括主食、湯、茶碗蒸、甜品，以及咖啡或茶一杯。當中有A5和牛漢堡扒炸蝦流心蛋包飯（$168），以和牛漢堡扒配炸蝦及流心蛋；海鮮意粉則有海膽忌廉汁三文魚意粉（$138），以海膽忌廉汁配搭三文魚，喜歡日式食材配西式料理的人可以試試。

午後小品$68起 供應壽司及海鮮丼 餐廳另有午後小品套餐，$68起，主食包括漩渦歐姆蛋包飯、海鮮扁意粉、壽司及海鮮丼，並配特製甜品及茶飲，適合想簡單吃一餐的食客。





MIORI 和洋折衷餐廳資料 地址：銅鑼灣時代廣場6樓625至626號舖 營業時間：中午12時至晚上9時 訂座及查詢：可透過餐廳官方Facebook或Instagram專頁私訊 Omakase訂座：建議提前2至3日預訂；即日或翌日訂座須向分店查詢

