麥當勞板燒雞腿飽加入早餐時段 $29連咖啡/晚市雙層雞髀肉$49 買套餐券送健身室體驗券

早餐終於有得食板燒雞腿飽！麥當勞宣佈將於11月2日起把板燒雞腿飽加入早餐時段，$29即可買到板燒雞腿飽配McCafé黑咖啡。午市套餐$39，晚市就有Double版本，漢堡加入兩塊雞腿肉，連套餐售$49。另外，香芋批亦會同期回歸，App更推出$200套餐券及健身體驗券優惠。

早餐$29連咖啡 晚市Double雞髀肉

今次板燒雞腿飽由早餐時段開始供應，售價$29，包括一份板燒雞腿飽及McCafé黑咖啡。咖啡採用Cocoa Tazza House Blend咖啡豆，並連續3年獲意大利國際咖啡品鑑師協會（IIAC）金獎。

至於午市及晚市，上午11時起板燒雞腿飽超值套餐售$39；晚上6時後則有Double板燒雞腿飽超值套餐$49。想加大份量，可加$9.5升級至「大大啖組合」，配燒烤蜜糖或日式紫菜口味Shake Shake薯條及大汽水。

板燒雞腿飽今次也多了不加醬汁的選擇。漢堡以去皮雞髀肉配羅馬生菜，不加醬汁版本每份含22克蛋白質，熱量為291千卡，想食得健康一點，大家可在麥當勞App選購時選擇。