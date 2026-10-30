麥當勞板燒雞腿飽加入早餐時段 $29連咖啡/晚市雙層雞髀肉$49 買套餐券送健身室體驗券

早餐終於有得食板燒雞腿飽！麥當勞宣佈將於11月2日起把板燒雞腿飽加入早餐時段，$29即可買到板燒雞腿飽配McCafé黑咖啡。午市套餐$39，晚市就有Double版本，漢堡加入兩塊雞腿肉，連套餐售$49。另外，香芋批亦會同期回歸，App更推出$200套餐券及健身體驗券優惠。
早餐$29連咖啡 晚市Double雞髀肉
今次板燒雞腿飽由早餐時段開始供應，售價$29，包括一份板燒雞腿飽及McCafé黑咖啡。咖啡採用Cocoa Tazza House Blend咖啡豆，並連續3年獲意大利國際咖啡品鑑師協會（IIAC）金獎。
至於午市及晚市，上午11時起板燒雞腿飽超值套餐售$39；晚上6時後則有Double板燒雞腿飽超值套餐$49。想加大份量，可加$9.5升級至「大大啖組合」，配燒烤蜜糖或日式紫菜口味Shake Shake薯條及大汽水。
板燒雞腿飽今次也多了不加醬汁的選擇。漢堡以去皮雞髀肉配羅馬生菜，不加醬汁版本每份含22克蛋白質，熱量為291千卡，想食得健康一點，大家可在麥當勞App選購時選擇。
此外，香芋批亦將於同期回歸，阿華田麥旋風就會有Double版本，晚上6時後供應，並換上藍色限定包裝。
$200買4張套餐券 送24/7 FITNESS一日體驗
麥當勞App「麥麥慳」另有$200套餐券組合，包含4張指定套餐優惠券，可選以下漢堡套餐：
Double板燒雞腿飽
雙層魚柳飽
Double雙層芝士孖堡
雙層豬柳蛋漢堡
套餐可選大薯條或粟米，亦可轉換為4件麥樂雞。購買時先付$20訂金，其後每次加付$45起即可換領；4張電子優惠券會於付款後30分鐘內存入App，須於30日內使用。
另外，購買$200套餐券組合可獲24/7 FITNESS一日電子體驗券；晚上6時後購買指定套餐，包括$49 Double板燒雞腿飽超值套餐、$49滋味分享盒（6件麥樂雞及4件脆香雞翼），或Double雙層芝士孖堡套餐，也可獲一日體驗券。體驗券合共11萬張，送完即止。