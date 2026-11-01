網上熱話｜網民推選10大香港手信 1調味料深受日本旅客愛戴！

近日有Threads友好奇問一眾網友，香港除了Tempo、熱浪、檸檬茶，還有甚麼特色手信。帖文一出，引起各方踴躍分享推介。小編歸納以下10大香港網民推選的本地手信：

本地不少品牌的蝴蝶酥亦深受旅客愛戴，當中較多港人推薦的為帝苑酒店以及曲奇四重奏的蝴蝶酥禮盒，大讚既Grand又好食，送禮一流。

不少粉麵廠都有出細包裝甚至獨立包裝的麵餅，而日本旅客就大愛購買蝦子麵，可能與港人去日本必須品嘗地道獨有杯麵一樣。

由於港人經常戲稱嘉頓雜餅「食極都食唔晒」，加上密封鐵罐便於保存，不少台灣、日本旅客訪港時都會買來一試，更有人當作「防災食品」保存。

Threads友經常推薦用來配白烚雞蛋食用的麻辣鮮露一枝只需10多元，原以為麻辣鮮露只是港人家常調味料，豈料一眾旅客都大愛其風味，當中以日本旅客最鍾情，只因可以「一加就變麻辣燙味」。

京都念慈菴川貝枇杷膏深受許多中外明星喜愛與推薦，就連美國歌手Ariana Grande、荷里活男星Matthew Modine亦大讚功效十足，引來不少人慕名購買。

香港的出前一丁有極多不同口味，部分更加帶有香港特色，旅客可以帶回家鄉與親朋好友分享香港味道。

7.熱浪薯片

港人熱愛薯片之一，香香辣辣的口味加上爆脆口感，夠晒惹味。

8.麥當勞shake shake粉

雖然shake shake薯條並非香港獨有，但每個地方都會有其獨特shake shake粉口味，亦因此成為方便、易買、易攜帶的手信之一。

9.紙包檸檬茶

不少旅客訪港都會專門到茶餐廳飲凍檸茶，既然杯裝凍檸茶不能帶走，一眾旅客都會轉移目標至紙包檸檬茶，冒著行李超重的風險都要帶回家。

10.Tempo紙巾

雖然Tempo紙巾並非香港本地品牌，但因為其產品會加入不少在地元素，例如推出香港獨有包裝、味道等，一向深受訪港旅客愛戴。