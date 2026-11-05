6號幹線貫通東西九龍 體驗生活新節奏 同場加映︰觀塘海濱嘉年華玩盡三大主題區

被困在動彈不得的車龍之中，眼睜睜看著時間一分一秒流逝，的確是令人最頭痛的事，特別在繁忙時段往返將軍澳市中心與油麻地，動輒要花上約65分鐘。好消息是，隨著中九龍繞道（九龍灣段）即將於2026年12月6日通車，6號幹線將會全線貫通，繁忙時段往來兩地的車程將大幅縮短至大約12分鐘！

整條6號幹線全長約12.5公里，由將軍澳—藍田隧道、中九龍繞道九龍灣段及油麻地段銜接而成，一條直達西九文化區、啟德體育園以及將軍澳等核心地段。

觀塘海濱限時5天嘉年華 潮玩大型真人棋盤與打卡位

想率先感受「12分鐘生活圈」帶來的精彩與便利？土木工程拓展署將於2026年11月5日至9日，在觀塘海濱舉辦一連5天的「6號幹線脈動嘉年華」！嘉年華特別將觀塘海濱劃分為將軍澳、啟德及油麻地三大主題區，把沿線地區的在地特色與現代樂趣完美融合。