6號幹線貫通東西九龍 體驗生活新節奏 同場加映︰觀塘海濱嘉年華玩盡三大主題區

被困在動彈不得的車龍之中，眼睜睜看著時間一分一秒流逝，的確是令人最頭痛的事，特別在繁忙時段往返將軍澳市中心與油麻地，動輒要花上約65分鐘。好消息是，隨著中九龍繞道（九龍灣段）即將於2026年12月6日通車，6號幹線將會全線貫通，繁忙時段往來兩地的車程將大幅縮短至大約12分鐘！
整條6號幹線全長約12.5公里，由將軍澳—藍田隧道、中九龍繞道九龍灣段及油麻地段銜接而成，一條直達西九文化區、啟德體育園以及將軍澳等核心地段。
觀塘海濱限時5天嘉年華 潮玩大型真人棋盤與打卡位
想率先感受「12分鐘生活圈」帶來的精彩與便利？土木工程拓展署將於2026年11月5日至9日，在觀塘海濱舉辦一連5天的「6號幹線脈動嘉年華」！嘉年華特別將觀塘海濱劃分為將軍澳、啟德及油麻地三大主題區，把沿線地區的在地特色與現代樂趣完美融合。
走進將軍澳區，最吸睛的莫過於巨型「真人棋盤」！大家可以化身真人棋子，沿著棋盤上的廟街牌坊、啟德體育園、將軍澳跨灣連接路及香港單車館公園等地標一步步闖關，用雙腳體驗全新路線。區內還有「12秒挑戰賽」等趣味遊戲，以及免費的熱縮片鑰匙扣、太陽能小雲吊燈及Q彈啫喱貓咪等工作坊體驗，讓你發揮創意帶走獨一無二的手作紀念品。
巨型廟街充氣裝置 海面躉船打卡 歡樂表演停不下來
說起香港未來的體育與盛事焦點，大家自然會聯想到啟德！踏入啟德主題區，大家可以挑戰「通車龍門陣」大展腳法，或者在「工程挑戰穿針引線」遊戲中一試身手。而油麻地區則充滿濃濃傳統魅力，現場打造了超有氣勢的「廟街主題充氣裝置」，並設有「未來生活圈」LED套圈等遊戲。此外，最不能錯過的是對出海濱的特色景緻，主辦單位特別安排了躉船吉祥物與三區專屬入口打卡位俾大家合照，讓大家以維港海景為背景拍出洗版IG的靚相！
除了豐富的遊戲與打卡點，現場更有吉祥物巡遊，以及變臉、舞獅、花式跳繩、花式足球、粵劇和Busking等多項精彩現場表演。完成分區遊戲還能換領限定紀念品！不妨趁著秋高氣爽，到觀塘海濱玩個夠，親身感受6號幹線帶來的全新生活脈動！
6號幹線脈動嘉年華
日期：2026年11月5日至9日
時間：每天上午10時至晚上10時
地點：觀塘海濱（觀塘海濱道178號）
提提你，工作坊名額有限，記得預先報名呀！
中九龍繞道（九龍灣段）駕駛小錦囊：
1. 經中九龍繞道（九龍灣段）東行前往茶果嶺方向，記得要預早靠左準備駛離出口，並留意沿途會有不同車速限制，切記時刻留意，唔好超速呀！
2. 由將軍澳出發經將藍隧道西行前往九龍灣 / 啟德，記得在進入將藍隧道前要靠最左線行駛，駛至藍田交匯處後靠左經2號出口離開，再使用觀塘繞道繼續前往九龍灣 / 啟德。