Tempo保時捷賽車體驗館登陸海港城 VR體驗東望洋賽道飆車 送限量模型賽車/限定禮品大公開

極速狂熱再度席捲尖沙咀海港城，Tempo今年再度贊助保時捷(Porsche)車隊，出戰「第73屆澳門格蘭披治大賽車」澳門GT盃。為了市民也能感受引擎轟鳴，Tempo 將於11月13至15日一連三日，打造「PUSH THE TEMPO 賽車體驗館」。現場最矚目，絕對是Tempo專屬保時捷 911 GT3 R賽車，旁邊還展出賽車手珍貴戰衣，還有精緻賽車機械細節，車迷絕對不容錯過。

活動準備了多項互動環節，只要購買$168 的「PUSH THE TEMPO」限定福袋(內含多款Tempo產品及限定毛公仔、環保布袋)，即可坐上賽車模擬器，戴上VR眼鏡，瞬間「飄移」到全亞洲最難征服賽道澳門東望洋跑道，在實景虛擬賽道上，體驗時速破百的破風刺激感。想測試自己有沒有車手的神級反應？就不可錯過全新「紅燈倒數反應大挑戰」，考驗閣下是否眼明手快，挑戰成功就能把神秘禮物帶回家。