Tempo保時捷賽車體驗館登陸海港城 VR體驗東望洋賽道飆車 送限量模型賽車/限定禮品大公開

極速狂熱再度席捲尖沙咀海港城，Tempo今年再度贊助保時捷(Porsche)車隊，出戰「第73屆澳門格蘭披治大賽車」澳門GT盃。為了市民也能感受引擎轟鳴，Tempo 將於11月13至15日一連三日，打造「PUSH THE TEMPO 賽車體驗館」。現場最矚目，絕對是Tempo專屬保時捷 911 GT3 R賽車，旁邊還展出賽車手珍貴戰衣，還有精緻賽車機械細節，車迷絕對不容錯過。
活動準備了多項互動環節，只要購買$168 的「PUSH THE TEMPO」限定福袋(內含多款Tempo產品及限定毛公仔、環保布袋)，即可坐上賽車模擬器，戴上VR眼鏡，瞬間「飄移」到全亞洲最難征服賽道澳門東望洋跑道，在實景虛擬賽道上，體驗時速破百的破風刺激感。想測試自己有沒有車手的神級反應？就不可錯過全新「紅燈倒數反應大挑戰」，考驗閣下是否眼明手快，挑戰成功就能把神秘禮物帶回家。
為了滿足熱愛收藏的車迷，Tempo推出多款賽車模型，只要在體驗館現場完成簡單任務，即可免費換領「PUSH THE TEMPO 2026 1:64賽車模型」一架。現場每日限量100架，先到先得，派完即止。此外，由即日起至11月12日，只要在指定實體或網上商店，購買任何Tempo產品滿$258，憑電子收據到官網(Tempo)登記，即可在活動期間於現場換領限量版賽車模型(全港限量1,000架)。於指定網店買滿指定金額，還有機會獲贈限定版賽車速乾浴巾、環保袋等禮品。
【PUSH THE TEMPO 賽車體驗館活動詳情】
日期：11月13日至15日(星期五至日)
地點：尖沙咀海港城海運大廈展覽大堂
時間：11月13日(中午12時至晚上9時)/11月14至15日(上午11時至晚上9時)
查詢：Tempo