Starbucks新品｜Starbucks冬日節慶系列11.1起供應 拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡／聖誕薄荷朱古力咖啡限時回歸！

11月1日起，香港星巴克Starbucks帶來多款冬日限定節慶新品，包括全新棉花糖麻糬系列、提拉米蘇系列，人氣節日限定拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡及聖誕薄荷朱古力咖啡亦同步回歸，喜歡的咖啡控記得把握時間喝個夠本，錯過了可能又要再等下一年了！另外，由即日起至11月21日，凡購買指定節日飲品，Starbuck將撥出收益的1%捐贈予香港兒童醫院慈善基金，讓每一杯節日飲品都化作與社區分享愛與關懷的力量，透過Every Cup Shares Love傳遞更多溫暖與關愛。

特濃咖啡 x 棉花糖 x 麻糬 全新棉花糖麻糬系列以佳節暖意為靈感，巧妙糅合棉花糖的甜香與麻糬的煙韌，為冬日飲品注入嶄新滋味。棉花糖麻糬系列包括以特濃咖啡為基調的「棉花糖麻糬燕麥奶咖啡」、「棉花糖麻糬燕麥奶咖啡／忌廉星冰樂®」以及「棉花糖麻糬燕麥奶醇香抹茶」，每款飲品均以燕麥奶配搭棉花糖，綴以棉花糖奶蓋、迷你棉花糖及可可粉，杯底更藏有煙韌麻糬，層層交織豐富口感，為冬日帶來甜蜜驚喜。 由2026年11月10日起，Starbucks Rewards™會員凡購買任何大杯裝或以上的棉花糖麻糬系列飲品，即可以港幣48元加購棉花糖吊飾；非會員則可以港幣58元購買。只限於Starbucks分店發售，數量有限，售完即止。

經典提拉米蘇化身節慶飲品 提拉米蘇系列靈感源自經典提拉米蘇的豐富層次，兩款全新節慶飲品「提拉米蘇醇香鮮奶咖啡」及「提拉米蘇醇香特濃咖啡星冰樂®」以星巴克特濃咖啡及鮮奶為基調，配上提拉米蘇奶蓋，再以可可粉及手指餅作點綴。濃郁咖啡香氣、細膩甜韻與絲滑奶蓋互相襯托，細緻重現這款意大利經典甜品的滋味。

拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡大熱回歸 人氣節日限定「拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡」及「拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡星冰樂®」亦載譽回歸！香甜拖肥配上香脆果仁碎，口感香滑富層次。偏愛濃厚咖啡風味可選擇「拖肥果仁脆趣冷萃咖啡」或「拖肥果仁脆趣氮氣冷萃咖啡」，以清爽順滑的方式細味這款冬日限定風味。（「拖肥果仁脆趣氮氣冷萃咖啡」只限指定分店供應。）

經典聖誕薄荷朱古力咖啡 聖誕節當然少不了薄朱！「聖誕薄荷朱古力咖啡」再度登場，濃郁朱古力碰上清新薄荷，令人聯想起糖果手杖、熱氣騰騰的朱古力飲品。杯面覆上鮮忌廉，再淋上朱古力醬及灑上薄荷糖粒，香甜與清爽恰到好處，每一口都洋溢節日氣息，延續經典冬日佳節傳統滋味。「聖誕薄荷朱古力咖啡星冰樂®」及「聖誕薄荷朱古力忌廉星冰樂®」亦同步登場。

冠軍甜點「琥珀蝶影」同步登場 除了節慶限定飲品外，星巴克今季更推出一系列鹹點與甜品，當中，即日起至2026年11月30日期間限時供應的「琥珀蝶影」由國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝高級文憑畢業生李小煥（Joyce）創作，並於今年由星巴克香港及澳門聯同職業訓練局（VTC）機構成員的酒店及旅遊學院（HTI）及ICI舉辦的「Taste of the World」Barista and Pâtisserie Championship 2026中勇奪冠軍。 「琥珀蝶影」靈感源自星巴克凍焦糖咖啡的焦糖與奶香風味，以馬斯卡彭芝士忌廉、清新柑橘及焦糖堅果層層交織，頂部的精緻朱古力蝴蝶則為作品添上輕盈優雅的點綴。作品名稱寓意蝴蝶破繭而出的蛻變歷程，象徵成長、夢想與堅持，而琥珀金黃的色調亦為這個季節更添暖意。