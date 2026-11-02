黑白港式奶茶月 指定大專/鬧市免費派奶茶 夥拍全港100間茶餐廳請市民歎茶

大學生趕project趕到身心俱疲，上班族則每朝15分鐘內要極速準備會議材料，又時lunch只得半個鐘，就要趕返公司繼續搏殺。身處節奏快到透不過氣的都市，是時候需要一啖香滑濃厚的港式奶茶，為自己瞬間叉叉電、提提神。
為幫一眾打工仔與學生哥打打氣，在今個11月，黑白淡奶特別推出「港式奶茶月」活動！黑白宣傳車將會快閃空降全港指定大專院校附近，以及多個鬧市熱點，免費派發「黑白濃滑經典奶茶」以及神秘驚喜。每罐奶茶都完美呈現茶餐廳的經典風味，口感絲滑，茶香奶濃。即刻記低以下快閃時間表，約埋身邊朋友、同學或同事，一起去試飲品嘗。
此外，黑白將於11月舉行限量免費奶茶派發活動，夥拍全港指定100間茶餐廳，製作香滑濃厚的正宗港式奶茶，免費派發予市民享用，為香港市民打氣，同時傳承香港引以為傲的港式奶茶文化。有興趣索取奶茶的市民，可到黑白淡奶官網，查詢派發時間及地點。活動每人限取一杯，數量有限，先到先得，派完即止。參與活動之茶餐廳保留最終決定及解釋權。
黑白濃滑經典奶茶「免費快閃」時間表：
大專院校熱點(時段：11:00 - 16:00)
11月4日： 香港浸會大學(九龍塘)
11月5日： 香港理工大學(紅磡)
11月6日： 香港大學(西環)
鬧市熱點(時段：12:00 - 17:00)
11月10日： 尖沙咀海防道
11月13日： 旺角朗豪坊近雅蘭中心
查詢：黑白淡奶