黑白港式奶茶月 指定大專/鬧市免費派奶茶 夥拍全港100間茶餐廳請市民歎茶

大學生趕project趕到身心俱疲，上班族則每朝15分鐘內要極速準備會議材料，又時lunch只得半個鐘，就要趕返公司繼續搏殺。身處節奏快到透不過氣的都市，是時候需要一啖香滑濃厚的港式奶茶，為自己瞬間叉叉電、提提神。

為幫一眾打工仔與學生哥打打氣，在今個11月，黑白淡奶特別推出「港式奶茶月」活動！黑白宣傳車將會快閃空降全港指定大專院校附近，以及多個鬧市熱點，免費派發「黑白濃滑經典奶茶」以及神秘驚喜。每罐奶茶都完美呈現茶餐廳的經典風味，口感絲滑，茶香奶濃。即刻記低以下快閃時間表，約埋身邊朋友、同學或同事，一起去試飲品嘗。