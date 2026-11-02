東港城超次元冬幻祭 展50+模型車/試玩瑪利歐遙控賽車

潮玩愛好者與動漫迷注意！即日起，將軍澳東港城推出為期逾70天的「超次元冬幻祭」。粉絲除了能夠欣賞超過50輛經典模型車，更可即場試玩瑪利歐迷你遙控賽車，絕對滿足遙控車迷的飆車慾。加上同步登場的限定店開售過百款主題產品，一次過搜羅心水聖誕禮物。

分3大階段 首階段主打遙控賽車 活動劃分為3大階段，首階段「冬日雪地拉力賽模型及遙控車展」以賽車為主題。最受車迷關注的，當然是佔地3.5米×4米的超大型遙控車雪地競技場。競技場以真實雪地拉力賽為設計藍圖，車迷可在模擬雪地質感的賽道盡情比併，施展華麗的駕駛技巧。旁邊2米×2米的「遙控車飄移挑戰區」則以平滑地面與彎道設計為核心，讓車迷完成甩尾、連續飄移的駕駛技巧。恐龍遙控玩具愛好者萬勿錯過「ROBO DINO - 遙控旋風格鬥暴龍對戰擂台」。大小朋友可體驗綠色及紅色機械恐龍遙控車的樂趣，享受親子互動時光。

試玩Carrera瑪利歐賽車遙控系列！ 活動同時設有Carrera瑪利歐賽車遙控系列試玩區，玩家可挑選多個經典瑪利歐角色迷你遙控車，包括將瑪利歐 (Mario)、路易吉 (Luigi)、碧姬公主 (Peach) 及奇諾比奧 (Toad) 等，再在設有標誌性的黃色「問號箱」的賽道上盡情馳騁。

Carrera瑪利歐賽車

展出50+模型車 同場的模型車珍藏展同樣精彩。展覽展出超過50輛極具代表性的人氣及限量模型車款，涵蓋多個品牌和經典IP聯乘作品，值得以鏡頭紀錄模型車歷久不衰的獨特魅力。

限定店搜羅過百款主題產品 想帶走多款遙控車回家收藏？限定店發售過百款主題產品，包括Carrera瑪利歐賽車遙控系列、GK RC 遙控車極速飄移系列、Silverlit遙控系列、RMZ IP聯動合金模型車系列、Blokees 車仔系列全新產品，不妨把握機會入手心儀收藏及聖誕禮物。

東港城「冬日雪地拉力賽模型及遙控車展」 日期：即日起至11月17日 開放時間：11am – 9pm 地點：東港城1樓中庭