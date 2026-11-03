Fenty Beauty × CASETiFY｜將補妝用品帶上手機　29件聯乘配件登場

Fenty Beauty與CASETiFY推出全球聯乘系列，以磁吸支架、手機殼及掛飾等配件，將常用彩妝融入手機的日常配搭，為出門裝備提供另一種選擇。今次合作是雙方首度推出免提式系列，把Fenty Beauty主張包容多元的彩妝概念，與CASETiFY兼顧外觀及保護功能的科技配件結合。設計重點不只在手機殼的圖案，它可透過吸附及懸掛方式，讓美妝用品變成隨身配件的一部分。
全系列合共推出29件單品，其中16款為CASETiFY獨家設計，當中包括手機保護殼、MagSafe配件、背帶及吊飾扣。各款以Fenty的視覺風格串連，讓手機防護與隨身補妝不再各自獨立。
磁吸二合一支架
當中最具代表性的是On The Go Essentials MagSafe 2合1支架。矽膠支架採用Fenty標誌性的Cocoa Nude色調，支援MagSafe，可把Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder及Gloss Bomb Universal Lip Luminizer固定在手機背面。粉餅與唇彩集中收納，補妝時便可直接取用，減少在袋中翻找的步驟。
鏡面手機殼兼顧妝容
手機殼方面，喜歡簡潔配搭可留意Cocoa Nude流線款；需要隨時查看妝容，則有具防碎及抗指紋設計的鏡面款。印花款式走較鮮明的路線，將街頭塗鴉元素配上柔和裸色與金屬色調，部分設計更加入Rihanna親手繪畫的唇形圖案，帶出系列的彩妝主題。
織繩背帶配串珠掛鉤
除了裝在手機背面的配件，系列亦提供Cocoa Nude織繩背帶，以及帶Fenty Logo的特製串珠掛鉤。掛鉤可配上Mini Gloss Bomb鑰匙扣，也可與其他喜愛的吊飾組合，將攜帶方式與個人配搭連在一起，呼應系列解放雙手的設計方向。