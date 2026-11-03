Fenty Beauty × CASETiFY｜將補妝用品帶上手機　29件聯乘配件登場

Fenty Beauty與CASETiFY推出全球聯乘系列，以磁吸支架、手機殼及掛飾等配件，將常用彩妝融入手機的日常配搭，為出門裝備提供另一種選擇。今次合作是雙方首度推出免提式系列，把Fenty Beauty主張包容多元的彩妝概念，與CASETiFY兼顧外觀及保護功能的科技配件結合。設計重點不只在手機殼的圖案，它可透過吸附及懸掛方式，讓美妝用品變成隨身配件的一部分。

全系列合共推出29件單品，其中16款為CASETiFY獨家設計，當中包括手機保護殼、MagSafe配件、背帶及吊飾扣。各款以Fenty的視覺風格串連，讓手機防護與隨身補妝不再各自獨立。