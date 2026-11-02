千海水產｜直擊元朗形點分店人龍爆場限定龍蝦放題 新增藍龍蝦/蒜蓉粉絲蒸蠔(有片)

又係大家又愛又恨的千海水產呀喂！元朗形點分店昨晚（11月1日）下午5時正式試業，小編踏正5時現場直擊，沒料到門口已經排了廿多個人龍walk-in客，場內甚至坐滿八成食客，大家都為了首個星期 （11月1日至11月7日）期間限定的新鮮龍蝦放題有超前準備，究竟實況有幾瘋狂？即睇下文！
文、攝：副刊組OT王
每人KO 5、6隻龍蝦
早前千海水產戴定頭盔，預先表明找來全新龍蝦供應商，提供足夠貨量應付元朗新店首個星期限定推出的龍蝦及日本A5和牛放題。據知，昨晚首度試業不同時段都爆場，佔一半食客惠顧新鮮龍蝦及日本A5和牛放題，其餘客人則幫襯價錢較便宜、同樣新推出的放題B（任食上湯芝士焗龍蝦伊麵及日本A5和牛）及最基本的放題A（沒有龍蝦伊麵及日本A5和牛）。
小編第一時間去海鮮池觀察，店員告知活龍蝦選用青龍。身旁的客人每一個都手持龍蝦牌首先瘋搶龍蝦，據店方透露昨晚由5時至11時共燃燒了超過700隻龍蝦，粗略估計每人啟動回本mode食足5、6隻龍蝦起跳。眼見鄰座食客將數隻龍蝦殼戰利品靠放火鍋邊列陣，足見大家對龍蝦的瘋狂。小編試過兩隻青龍，均有肉地，肉質新鮮實淨。
任食芝士龍蝦伊麵＋A5和牛
放題B的上湯芝士焗龍蝦伊麵，也是採用新鮮龍蝦製作，不過每客龍蝦肉份量不算多，滿足度不及原隻新鮮龍蝦放題，但價錢卻平至少$150。日本A5和牛肉色嫩紅，肉質比一般雪藏至死實的急凍和牛柔軟，淥火鍋食10片都不覺油膩。
元朗店新增藍龍蝦
元朗店同時新增藍龍蝦，11月份限定供應，大家不食龍蝦也可任撈任食。藍龍蝦原屬法國品種，國內養殖。頭部呈天然藍色，身體形狀與顏色跟小龍蝦相近，卻比小龍蝦略大隻多肉，質感緊緻，殼味較重。海鮮池牆身貼上最新海鮮陣容表：貴妃蚌、翡翠螺、大連蚌、珍珠蜆、珍珠貝、馬刀貝、美國蜆、花甲、虹口、白蜆、沙白、瀨尿蝦、海中蝦、九節蝦、大頭蝦、三點蟹、花蟹、白蟹、藍蟹、鮑魚，共20款，比早期款式更多。貴妃蚌肉厚鮮味，不妨撈多幾隻歎！現場亦見蟶子，跟銅鑼灣店一樣。
新增蒜蓉粉絲蒸蠔
海鮮控想回本，火鍋配料不妨點選生蠔，中型size有肉地，淥完不會太縮水。新增的蒜蓉粉絲蒸蠔也飽滿厚肉。
自助甜品最有睇頭一定是杯裝雪糕，有齊Häagen-Dazs、MÖVENPICK薄朱及咖啡口味 、DREYER’S三大品牌，另有Da Dolce黑芝麻味及抹茶味。
千海水產海鮮火鍋放題（元朗店）
地址：元朗元龍街9號形點1期2樓2043號舖
電話：3622 1992 / 3622 1993
收費：放題A餐$328起；放題B餐（任食放題A餐、日本A5和牛及上湯芝士焗龍蝦伊麵）$388起；放題C餐（任食放題A餐，再可任食新鮮龍蝦及日本A5和牛）期間限定由即日起至11月7日供應，優惠價$538起。