千海水產｜直擊元朗形點分店人龍爆場限定龍蝦放題 新增藍龍蝦/蒜蓉粉絲蒸蠔(有片)

又係大家又愛又恨的千海水產呀喂！元朗形點分店昨晚（11月1日）下午5時正式試業，小編踏正5時現場直擊，沒料到門口已經排了廿多個人龍walk-in客，場內甚至坐滿八成食客，大家都為了首個星期 （11月1日至11月7日）期間限定的新鮮龍蝦放題有超前準備，究竟實況有幾瘋狂？即睇下文！

每人 KO 5 、 6 隻龍蝦

早前千海水產戴定頭盔，預先表明找來全新龍蝦供應商，提供足夠貨量應付元朗新店首個星期限定推出的龍蝦及日本A5和牛放題。據知，昨晚首度試業不同時段都爆場，佔一半食客惠顧新鮮龍蝦及日本A5和牛放題，其餘客人則幫襯價錢較便宜、同樣新推出的放題B（任食上湯芝士焗龍蝦伊麵及日本A5和牛）及最基本的放題A（沒有龍蝦伊麵及日本A5和牛）。

小編第一時間去海鮮池觀察，店員告知活龍蝦選用青龍。身旁的客人每一個都手持龍蝦牌首先瘋搶龍蝦，據店方透露昨晚由5時至11時共燃燒了超過700隻龍蝦，粗略估計每人啟動回本mode食足5、6隻龍蝦起跳。眼見鄰座食客將數隻龍蝦殼戰利品靠放火鍋邊列陣，足見大家對龍蝦的瘋狂。小編試過兩隻青龍，均有肉地，肉質新鮮實淨。