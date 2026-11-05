把千禧回憶帶在身上！LANEIGE聯乘peep推Y2K限定小物

從護唇產品到隨身配件，LANEIGE今個冬日找來香港當代藝術家peep合作，為四款限定禮品加入插畫設計。香港藝術家peep（@peep_projects）擅長以簡潔黑色線條、柔和色彩及圓臉少女角色構建富玩味的畫面。而今次合作是以Y2K美學貫穿設計。peep將LANEIGE的代表產品融入插畫，讓筆下角色換上千禧年代造型，再配搭摺疊手機、手提攝錄機、數碼相機及電子寵物等圖案。粉色與粉藍色調則延伸至MagSafe卡套、髮圈、多用途摺疊袋及雲感柔軟毛毯，將懷舊元素帶進日常生活。
四款聯乘禮品 留意渠道與消費門檻
網店限定：MagSafe卡套
卡套以粉色為主調，配上peep的復古少女插畫，採用輕薄磁吸設計，可貼附於手機，為隨身配件加入插畫細節。
換領方法：LANEIGE雙11活動期間，於官方網店購買任何產品，可獲贈MagSafe卡套一個；活動詳情將透過品牌社交平台公布。
選購睡眠面膜：絲質髮圈
絲質髮圈以粉色面料配搭Y2K插畫，將聯乘圖案化作日常髮飾。於門市或官方網店購買任何睡眠面膜，可獲贈一個。
消費滿 $1,500：多用途摺疊袋
粉藍色摺疊袋兼顧輕便與收納空間，袋身印有千禧風格圖案，並配備圓形收納小袋，方便外出時隨身攜帶。
換領方法：於門市或官方網店購物滿$1,500，可獲贈多用途摺疊袋、品牌皇牌產品旅行裝及$100現金券，整份禮遇總值$525。
消費滿 $2,500：雲感柔軟毛毯配摺疊袋
毛毯採用粉色系絨毛面料，將少女角色與Y2K插畫鋪展於毯面，讓這次聯乘由外出配件延伸至冬日家居用品。
換領方法：於門市或官方網店購物滿 $2,500，可獲贈雲感柔軟毛毯及多用途摺疊袋。
薑餅香味唇膜添節日氣息
護唇新品方面，水潤修護睡眠唇膜推出冬日限定Gingerbread薑餅香味，並首次採用3D立體薑餅人造型，為晚間護唇步驟增添節日特色。偏好亮澤唇妝的讀者，則可留意水漾亮澤潤唇膏新增的Opening Toast及After Party兩款色調，主打滋潤與水光妝效。
若希望一次嘗試不同選擇，節日系列另有迷你冬甩唇釉精華3件套裝及迷你唇膜5件套裝。