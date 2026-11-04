養狗家庭必看！這6種「居家有害氣味」別讓狗狗長時間接觸

不少主人喜歡在家中使用香氛、精油或各類清潔用品，但對嗅覺比人類靈敏數萬倍的狗狗來說，某些氣味可能並不友善，甚至有機會影響呼吸道及身體健康。以下6種狗狗不宜長時間接觸的居家氣味，主人們記得多加留意，避免無形中為愛犬帶來健康風險。

狗狗不能接觸的氣味1. 精油與香氛

狗狗不能接觸的氣味 1. 精油與香氛 來源：精油擴香器、水氧機、香氛蠟燭、按摩精油 影響： 茶樹、薄荷、迷迭香及部分柑橘類精油，均可能刺激狗狗呼吸道及皮膚。由於狗狗代謝部分精油成分的能力有限，長期接觸有機會增加身體負擔，因此使用時應保持空氣流通，避免讓狗狗長時間暴露在濃烈香氣之中。

狗狗不能接觸的氣味2. 漂白水及強力清潔劑

狗狗不能接觸的氣味 2. 漂白水及強力清潔劑 來源：含氯漂白水、強力除垢劑、氨水及窗潔劑、消毒產品 影響： 清潔用品散發的刺鼻氣味容易刺激狗狗鼻腔及呼吸道，引發打噴嚏、流鼻水或焦躁不安等情況。清潔後應打開窗戶保持通風，待氣味散去才讓毛孩回到相關空間。

狗狗不能接觸的氣味 3. 檸檬、橙香味 來源：檸檬、橙及柚子果皮、柑橘味清潔劑、柑橘類精油 影響：柑橘類散發的揮發性氣味對部分狗狗來說過於強烈，容易令牠們感到不安，甚至出現刻意避開、撇開頭或離開現場等反應。

狗狗不能接觸的氣味4. 辛辣及涼感產品

狗狗不能接觸的氣味 4. 辛辣及涼感產品 來源：辣椒、黑胡椒、芥末、薄荷膏、萬金油、樟腦丸及驅蟲丸 影響： 當中的刺激性成分容易令狗狗出現打噴嚏、流眼淚等反應，而樟腦丸等產品若遭誤食，更可能引致中毒風險，應放置於寵物無法接觸的位置。

狗狗不能接觸的氣味5. 香水及酒精產品

狗狗不能接觸的氣味 5. 香水及酒精產品 來源：消毒酒精、指甲油、香水、芳香噴霧 影響： 這類產品揮發速度快且味道濃烈，若在密閉空間頻繁使用，容易令狗狗感到不適。飼主使用後亦應避免直接噴灑於寵物附近。

狗狗不能接觸的氣味6. 二手煙及三手煙

狗狗不能接觸的氣味 6. 二手煙及三手煙 來源：香煙、雪茄、電子煙 影響： 煙霧中的有害物質除了停留於空氣中，亦會附著在家具、地毯及衣物表面。狗狗長期接觸二手煙及三手煙，可能增加呼吸系統疾病風險。

狗狗聞到刺激氣味後有甚麼徵兆？ 若狗狗接觸某種氣味後出現以下情況，應立即帶牠到空氣流通的地方休息： 1. 不斷撇開頭、後退或顯得焦躁不安 2. 頻繁打噴嚏、磨鼻子或流眼淚 3. 異常喘氣或大量流口水 4. 精神不振、持續咳嗽或嘔吐 如症狀持續或有惡化跡象，應盡快求診，由獸醫作進一步評估。