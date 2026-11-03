好去處｜TOMICA FACTORY香港開幕 自選配色見證小車誕生

香港首個TOMICA FACTORY將於2026年11月14日在尖沙咀海運大廈玩具「反」斗城內的TOMICA BRAND STORE開幕。新體驗可讓車迷與親子客人自行挑選零件組合，再由店員即場裝嵌，完成後可把按個人喜好配搭的合金車帶走。 而香港 TOMICA FACTORY 首發車款是TOMICA FACTORY No.18 MAZDA ROADSTER。車身備有紅、藍、黃三色，座椅則可選紅、藍或黑色，車迷可自由搭配，並從現場供應的其他零件中作選擇，為小車配出喜歡的造型。

選好配搭 店員即場裝嵌 這項服務把日本TOMICA Expo及品牌專門店的組裝活動引入香港，重點是親自選配、近距離觀看製作，而非由訪客動手裝嵌。整個體驗分為以下三個環節： 1. 決定造型：先挑選車身、座椅的顏色，以及現場可供選配的其他部件。 2. 觀摩製作：店員利用專用機器把零件裝嵌成車，訪客可在旁觀看，了解迷你合金車的製作工序。 3. 帶走小車：裝嵌完成後，即可領取按自己所選組合製成的模型，為收藏加入一份體驗紀念。

香港街景模型添看點 除了觀看裝嵌過程，顧客亦可欣賞店內設置的香港街景模型，看看TOMICA合金車如何融入本地街道場景。為配合開幕，凡在11月14日至12月31日期間，購買任何TOMICA FACTORY車款，可獲贈附肩帶的品牌透明小袋一個，方便攜帶及展示收藏。同期另有以工廠活動為主題的TOMICA FACTORY駕駛證紀念冊，收錄裝嵌檢查、個人車款紀錄及任務貼紙等內容，讓訪客記低該次選配小車的體驗。 如果希望為收藏添置陳列配件，同期於店內單次購買6輛TOMICA模型車，可獲贈全新設計的亞加力透明展示盒一個。盒身加入香港街景特色，讓車仔配上本地城市背景。

TOMICA FACTORY 開幕及到訪資訊 地點：TOMICA BRAND STORE Hong Kong，設於海港城海運大廈玩具「反」斗城內 組裝體驗開幕日期：2026年11月14日（星期六） 地址：九龍尖沙咀海港城海運大廈OT G21–24及G39–42號舖，玩具「反」斗城內 店舖營業時間：星期一至五上午11時至晚上9時；星期六、日上午11時至晚上9時30分