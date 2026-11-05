Maison Margiela × Gentle Monster第四度聯乘！68款眼鏡玩轉解構設計

Maison Margiela與Gentle Monster第四度合作，已在上月底推出了，系列是以「解構」（Deconstruction）為主題。兩個品牌重新處理熟悉的眼鏡形態，藉線條變化與輪廓重組，帶來43款太陽眼鏡及25款光學眼鏡，合共68款選擇。

今次設計從比例與物料入手，呈現截然不同的造型方向。大尺寸鏡框以鮮明外形勾勒面部線條，同時帶來開闊視野；另一邊廂，向上揚起的纖巧款式則加入皮革，以貼面設計營造猶如肌膚延伸的質感。寬大與細緻並置，讓解構概念不只停留於不規則的外觀。

細節方面，Maison Margiela具辨識度的四縫線出現在每款眼鏡的鏡邊。其中，纖薄的W鏡框運用新技術把縫線結合於邊緣，形成近似懸浮的視覺效果，為簡潔線條添上一處值得細看的設計。