網上熱話｜西貢海灘驚見大師級沙雕藝術 疑由小朋友創作引網民朝聖

香港雖然地少人多，有時出街都會擔心到處都是人，但其實尚有寧靜又有特色的好去處待大家發掘。早前，有網民就在西貢海灘驚見大師級沙雕藝術，除了引來大批網民前往朝聖打卡外，更紛紛議論背後的創作者，只因如此高水準的作品竟然疑似出自小朋友之手！

橋咀洲海灘超凡沙雕作品 早前，一位網民在小紅書分享了一系列沙雕藝術照片，事源她在周末到西貢橋咀洲海灘時，竟然看到水準超凡的沙雕作品。從她上傳的照片中，可見立體式作品種類繁多，由人像到動物狗狗都有，而且有不同姿勢。而發文者亦對創作者的手藝與毅力感到讚嘆，直言「我看了一下午書，他創作了一下午」。

大批網民朝聖打卡 海灘上的沙雕藝術輕易引起眾人目光，不少網民紛紛貼上自己朝聖打卡的照片，可見這位沙雕藝術家熱衷於創作不同姿勢的人像，由仰到趴的姿勢都有，就連雙手托著頭趴在海灘上的造型都有，非常配合曬太陽、享受日光浴的場景。

疑由小朋友親手堆成？！ 眼見公眾地方出現如此高水準的藝術作品，網民都對背後創作者的身分極感興趣，有網民就分享了幾張包含一位小女孩與沙雕狗狗的照片，揚言這些作品的創作者「是個小女孩，那個狗是小女孩做的」。不過是否屬實暫時無從得知，如果大家都想朝聖捉緊夏天的尾巴，不妨到西貢碰碰運氣！