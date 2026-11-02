親子好去處｜香港博物館節開鑼 免費舞台劇認識圍村文化/太空館天台觀星/探索半球型天象廳後台

香港博物館節再次回歸！即日起，康文署推出「香港博物館節2026」，舉辦一連串同樂日和文化節目，當中包括特選舞台劇「文化遊樂「元」— 藝聚屏山」，不妨趁周末帶同一家大小到場體驗。

免費舞台劇認識百年前屏山圍村文化 今年的博物館節設有多個系列活動，涵蓋博物館同樂日、文化節目、展覽及電影，以及互動體驗，滿足不同年齡層人士的願望。焦點之阿一的免費特選節目「文化遊樂『元』─藝聚屏山」由誇啦啦藝術集匯主辦，舞台劇以屏山圍村為故事背景，講述一名現代少女意外穿越到百年前的屏山圍村後，與舊時學子的相遇故事。節目將於指定日子公演，有興趣觀賞的市民不妨關注。

深入太空館後台+天台觀星 大小天文迷有福了。太空館推出3大活動，帶領天文愛好者認識星空，甚至深入天象廳後台，了解節目製作過程。太空館將會限時化身成「星空遊樂園」，參加者可在天台使用天文望遠鏡觀賞維港星光，以及於展覽廳參與各類主題遊戲，認識天文知識。太空館天象廳配備直徑達23米的半球型銀幕，屬全港少見。天文迷不妨報名參加「天象廳幕後遊」活動，不但可以深入天象廳的後台重地，包括控制台、錄音室和放映室，更能體驗配音，了解天象廳的設施和節目製作流程。

免費參觀多間博物館 作為博物館節，怎少得了參觀各類博物館。多間康文署旗下的博物館將會免費開放，讓訪客認識香港歷史。鐵路迷當然要到訪鐵路博物館，深入了解香港鐵路歷史；葛量洪號滅火輪展覽館探索日設有連串體驗，包括探索滅火輪駕駛室和滅火救援示範等；孫中山誕辰暨館推出Q版孫中山拼豆工作坊和《辛亥革命》電影欣賞會，與訪客共慶孫中山先生誕辰160周年。

展出百件珍品 了解中國壽文化 展覽方面，文化博物館即日起舉辦「福壽無疆 — 館藏賀壽文物展」，以中國壽文化為主題，展出約100件藏品。展品涵蓋壽幛、書畫、明清瓷器珍品、壽宴禮服和神誕慶典用具，配合傳統酒樓的「龍鳳大禮堂」場景，讓人了解中國傳統文化。

香港博物館節2026 日期：即日起至11月30日 詳情可瀏覽官網