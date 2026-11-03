當韋華第遇上哈當厄小提琴 黎曉黛夏星聯手香港城市室內樂團 《挪威四季》演繹北歐風情葛利格名作

當意大利古典巴洛克音樂，遇上挪威山巒間的民間傳說，會擦出怎樣的音樂火花？著名音樂評論雜誌《THE STRAD》，曾以「縱然樂聲早歸寂靜，黎曉黛夏星的情感餘韻依舊迴盪，繞梁不絕。」來讚譽挪威小提琴家黎曉黛夏星(Ragnhild Hemsing)，今年這位來自北歐的演奏家，將首度與「香港城市室內樂團」強強聯手，在香港舞台呈獻一場獨一無二的《挪威四季》演奏會。

黎曉黛夏星不但演奏技藝精湛，更是少數能完美駕馭挪威傳統國寶級樂器哈當厄小提琴(Hardingfele)的演奏家。這次演奏會，她將兼任客席指揮，以獨特的北歐視角，重新解讀韋華第筆下的經典《四季》。在她的弓弦之下，韋華第編織的鳥鳴風吟、狂風暴雨、冰雪寒霜，都將跨越地域限制，在北歐冷冽而壯麗的音樂世界中激起深刻共鳴。樂迷將在熟悉旋律中，感覺到來自挪威森林的氣息。