貓鼻支氣管炎可傷眼兼反覆發作 幼貓及體弱貓要留神

文：Karen Yeung 攝：周令知 鳴謝：UTOPIA Veterinary Hospital至善獸醫醫院 貓咪連日打噴嚏、流鼻水，主人可能以為只是普通傷風。不過，貓皰疹病毒引起的貓鼻支氣管炎(俗稱「貓鼻支」)，除了影響呼吸道，亦可能令眼睛受損。若鼻塞影響進食，更可能引致脫水。獸醫蔡嘉豪醫生(Dr. Marco Tsoi)提醒，貓咪食慾轉差、精神欠佳或眼睛出現異常，都不應掉以輕心。

鼻水顏色不能單獨判斷病情 貓鼻支由貓皰疹病毒第一型(FHV-1)引起，常見症狀包括打噴嚏、流鼻水、發燒、眼紅及眼部分泌物增多。不過，其他上呼吸道感染亦可能有類似症狀，單憑鼻水是否清澈或呈黃綠色，未能判斷病因，仍須由獸醫檢查。 鼻塞會影響貓咪的嗅覺，令牠們對食物失去興趣。若長時間不吃不喝，可能出現脫水等問題。獸醫曾接診一隻名為「阿咪」的貓，主人起初以為牠只是傷風，在家觀察4天後才帶牠求醫。當時阿咪眼睛嚴重腫脹，鼻孔被乾涸分泌物堵塞，並已連續4天沒有進食和飲水，驗血亦發現腎指數上升造成延誤治療。

眼紅流膿須提防角膜受損 貓鼻支亦可能引起結膜炎及角膜炎。若角膜受損，可能形成潰瘍，嚴重時甚至穿孔，影響視力。部分嚴重個案更可能永久失明，甚至需要摘除眼球。此外，獸醫提醒，主人不應自行拿家中的眼藥水替貓咪滴眼，尤其是含類固醇的眼藥水。若貓咪已有角膜潰瘍，使用不當可能令傷勢惡化。

患貓應隔離 食具分開清洗 貓皰疹病毒主要透過接觸感染貓的鼻腔、口腔及眼部分泌物傳播，受污染的物品亦可能傳播病毒。家中若有多隻貓，應盡量安排患貓留在獨立房間，食碗、水碗及梳理用品亦要分開使用。主人照顧患貓後，應先洗手再接觸其他貓。 單靠將患貓關進籠內，未必能避免交叉感染。清潔時可按產品指示使用合適消毒劑，並避免貓咪接觸未乾透的消毒用品。貓皰疹病毒主要感染貓科動物，一般不會傳染給人或狗。 病毒可潛伏 壓力或誘因復發

貓咪感染貓皰疹病毒後，病毒可能潛伏在體內，即使症狀消退，日後仍有機會復發，再次出現打噴嚏、流鼻水或流眼水等情況。 壓力是其中一個可能的誘發因素。搬屋、家居裝修、寄養，或家中加入新成員，都可能令部分貓咪感到不安，增加復發機會。不過，並非每次環境轉變都會令病毒重新活躍。主人可盡量維持家居環境及日常作息穩定，減少不必要的變動。 治療以控制症狀及病毒為主 幼貓要多加留意 貓鼻支的治療主要是紓緩症狀，幫助貓咪恢復。獸醫會按病情處方藥物，並視乎需要補充水分及營養；若同時有細菌感染，才會使用抗生素。鼻塞嚴重的貓咪，亦可透過生理鹽水霧化，幫助稀釋鼻腔及呼吸道分泌物。部分個案則會使用抗病毒藥物Famciclovir。至於離胺酸(L-Lysine)，雖然過去曾被用作補充劑，但目前並無充分證據證明它能有效預防或治療貓鼻支，主人不宜自行用作治療。

獸醫提醒，由於病毒可能一直留在貓咪體內，日後仍有機會復發。幼貓及體弱貓尤其要留意病情，若出現張口呼吸、呼吸急促、明顯虛弱、身體異常冰冷，或持續不吃不喝，就要立即求醫。