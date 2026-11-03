網上熱話｜港漂讚港人時間管理極佳 周末兩日快閃一轉惹人艷羨：好捨得

近年內地出現「內卷」文化，各界人士為了前途都必須搏盡，有時為了學業、工作表現更不惜放棄周末及假期的休息機會。近日，有港漂人士發文指十分羨慕香港人「捨得把周末花在自己身上」，只因他發現身邊不少同事都會善用周末兩日假期「快閃」外遊，引來不少網民熱烈討論。

港漂羨慕港人善用周末 早前，一位由內地來港打工的港漂男在小紅書以「香港人的周末，有時候從機場開始」為題發文，直言對香港人「捨得把周末花在自己身上」的舉動十分羨慕，並不會將週末活動範圍限制在香港，有可能「星期五還在office開會，收工後拖著行李箱去機場，台北、日本、韓國，飛兩三個小時，過完周末再回來」、「星期日晚上落地，星期一照常上班」。

周末兩日快閃惹人艷羨 快閃對生活步伐急促的香港人來說十分平常，而最初令發文者不解的是「只有兩天也要飛一趟，不會更累嗎？」，惟後來逐漸發現部分香港人的旅遊模式比較隨性，「旅行不一定要等到放長假，也不一定要排得很滿，只是換個地方吃飯、逛街、睡一晚，讓自己暫時離開原本的節奏」、「香港平日已經夠忙了，但很多人也真的很捨得把周末花在自己身上」，又指香港人懂得照顧自己的情緒壓力，「不是等『有空』了才安排自己，而是先把那兩天留出來，反正星期一都會累，如果是剛從東京回來，好像也沒那麼虧」。

網民形容去旅行屬「香港精神」 帖文引起大批網民熱烈討論，有內地網民同樣表示羨慕，「護照的含金量+空中巴士的便捷，最令人嚮往」。又有人詢問「不過想問下香港的朋友們，你們忙了一周，然後周末不休息繼續奔波兩天，精力真的如此旺盛嗎？」有香港網民主動留言解話：「相當正常，lunch hour去香港站提早check in，收工機場快綫去機場，晚上就到日本泰國玩lu，周日最夜果班機返嚟」、「我經常星期五收工飛 ，星期一早上直接返工」，更揚言以上是其中一種「香港精神」。