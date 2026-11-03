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出版：2026-Nov-03 16:00
更新：2026-Nov-03 16:00

無印良品香港25周年祭 會員額外9折 滿額即送限定帆布袋

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無印良品香港迎來25歲生日！11月6日起，無印良品舉辦「無印良品香港25周年祭」，多款指定商品以低至8折發售，會員更可享額外9折。優惠商品涵蓋最新秋冬商品、服飾、個人護理、家品和食品，各位粉絲萬勿錯過。11月9至13日期間，MUJI app會員在全線門市、Café&Meal MUJI及官網買滿$300，即可獲贈無印良品香港25周年限定帆布袋。

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無印良品香港25周年祭11月6日起開鑼！

會員專享額外9折 $80入手男女裝秋冬服飾

周年祭將於11月6日至15日期間舉行，指定商品設有8折優惠，MUJI app會員更可享額外9折。秋意漸濃，無印多款秋冬款男女裝以會員優惠價發售，會員只需$80即可入手女裝羅紋織樽領及高領長袖T裇，或男裝圓領長袖T裇，性價比極高。配件方面，36L及75L行李箱以會員價$972起發售，旅行愛好者不妨留意；撥水加工兩用單肩袋 可以單肩或斜揹，十分方便。多款無印皇牌收納和儲物盒系列亦設有優惠，低至$9即可帶走PE儲物盒系列及PP儲物盒系列。

活動期間，主打「天然健康的原味料理」的Café&Meal MUJI亦推出會員優惠。MUJI app會員專享全日9折優惠，只需$88.2即可享用三品套餐，當中包含自選冷盤2款及熱盤1款，或自選冷盤１款及熱盤2款。

無印良品香港25周年限定帆布袋 女裝棉質洗水平織短版長袖裇衫 4550723250771 org 女裝棉質洗水牛仔短版長袖裇衫01 4550723353649 org 男裝棉混磨毛圓領長袖T裇 小童有機棉磨毛圓領長袖T裇 撥水加工兩用單肩袋 (1) 撥水加工掛肩袋 敏感肌護膚系列 (1) PE儲物盒系列3 士多啤梨朱古力士多啤梨05 抹茶牛奶柚子柑橘糖牛油雞肉咖喱味爆谷 即沖湯和即沖粥系列

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