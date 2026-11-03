一田冬日購物賞11.6開鑼 Chiikawa獨家行李箱/Tefal易潔鍋$199/寢具低至15折(附優惠詳情表)

一田冬日購物賞將於11月6日至15日舉行，全線分店（便利一田YATA go！除外）一連10日推出購物優惠，部分貨品低至11折。今次有一田獨家的Chiikawa旅行系列，行李箱、收納袋及行李帶都有；日本插畫家Akirambow筆下的Sho-Chan燦子亦推出茶餐廳主題精品，燒賣、魚蛋造型收納袋及磁吸燈盲盒等都幾有港式特色。場內逾百款玩具、動漫精品及電子產品低至半價，週末限定家品優惠更首次加碼一倍，低至$39。超市有$20、$28優惠專區，買一送一貨品亦會增加，即睇以下一系列優惠詳情啦。

Chiikawa首推旅行系列 燦子茶餐廳精品$32起 Chiikawa今次有一田獨家旅行系列，推出20、24及28吋前揭式拉桿行李箱，還有三件裝收納袋及行李帶，印有Chiikawa、小八及兔兔等角色。行李箱售價由$799起，三件裝收納袋售$248，行李帶售$79。 另一邊廂，日本插畫家Akirambow筆下的Sho-Chan燦子就以茶餐廳為靈感，推出多款生活用品，當中有燒賣及魚蛋造型多功能收納袋、磁吸燈盲盒和便利貼，售價由$32起。多功能收納袋售$88，磁吸燈盲盒售$69，便利貼售$32。 除了上述新品，還有逾百款玩具、動漫精品及電子產品減價，部分低至半價。

週末家品優惠加碼 Tefal易潔鍋$199、抱枕毯$99 平日限定的生活用品優惠今次首度於週末加碼一倍，精選貨品低至$39。法國製造Tefal 28cm易潔小炒鍋由原價$468減至$199；膽大黨三合一造型抱枕毯亦由$320減至$99。另外，於生活百貨購物，不論消費多少，都可以加$49換購18cm不鏽鋼雙耳鍋或窄身收納架。



超市$20、$28筍貨及買一送一 近百款日韓台商品上架 超市一向受歡迎的「滿額$150無限換」及$20專區今次繼續推出，$28必選好貨及買一送一優惠亦會增加貨品選擇。 買手嚴選系列今次搜羅近百款日本、韓國及台灣食品及美妝，包括山城物產宇治抹茶粉、Chef M意粉炒飯韓式粉絲及老人牌沙甸魚曲奇，當中部分為一田獨家發售或期間限定商品。 另外，「一田顧客最愛」專區根據2026年8月夏日購物賞期間的顧客問卷，選出14款人氣貨品，包括日本油甘魚魚鮫、元朗泰安雞、Maison Perard法國濃湯系列及Protea蛋白飲品等。超市購物滿$800，更可享免費送貨服務。





STAUB、ZWILLING等廚具低至22折 新增$69均一價專區 STAUB、ZWILLING、Buffalo及Tefal等30個廚具品牌今次都有優惠，部分低至22折。於指定單一廚具專櫃消費滿$1,200，可即減$50。場內新增$69均一價專區，保溫壺、手斟壺及其他入廚用品都有。 一田同時推出STAUB及ZWILLING電子印花換購活動。STAUB全新朱古力色24cm圓形燉鍋（3.7L）需儲滿240個印花，20cm飯鍋（3L）需儲滿200個印花。ZWILLING NOW S刀具套裝及NOW PLUS II鍋具系列亦有換購優惠，低至18折。



Sealy、Casablanca等16大寢具品牌低至15折 加購價$59起 Sealy、Tempur、Casablanca及A-Fontane等16個寢具品牌推出優惠，部分低至15折，款式包括卡通床品及各類日常寢具，當中部分更是一田優先發售。 今次各床品專櫃首次推出滿額加購優惠，選購指定床品達到消費要求，就可以優惠價加購指定貨品，低至$59起。 一田食堂逢週五至日推限定優惠 珍珠奶茶、燒雞低至58折 一田食堂逢星期五、六、日都有每日限定餐飲優惠，包括天仁茗茶珍珠奶茶、泰極泰式香椰糕點拼盤及燒雞等，部分低至58折。各款美食的供應時段及數量視乎分店而定。





信用卡簽賬優惠最高回贈$400 精選貨品額外95折 購物賞期間，憑指定信用卡消費還可以享額外回贈。由11月3日至12月20日，已登記的合資格美國運通卡於一田門市單一簽賬淨額滿$500，可獲$38簽賬回贈，每張卡最多可享兩次，合共回贈$76。 富邦一田信用卡回贈如下： 單一簽賬淨額滿$450至$1,199.9，可獲$35現金回贈。 單一簽賬淨額滿$1,200或以上，可獲$100現金回贈。 每個合資格賬戶最多計算4次合資格簽賬，推廣期內最高可獲$400現金回贈。 另外，憑富邦一田信用卡參加「月月多簽多賞」計劃，每月於全線一田累積簽賬每滿$2,000，可獲$50一田現金禮券。使用美國運通卡或富邦一田信用卡購買傳單上附有95折標記的指定貨品，亦可享額外95折。





信用卡簽賬優惠最高回贈$400 精選貨品額外95折

一田冬日購物賞2026

日期：11月6日至15日

地點：全線一田分店（便利一田YATA go！除外）

