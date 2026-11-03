卡地亞虎豹別墅展覽｜五大主題展廳探索美洲豹百年魅力

由即日起至11月8日，卡地亞在大坑虎豹別墅舉辦沉浸式展覽「Into The Wild」，借虎豹別墅這個舞台，講述工藝、傳承與東西文化的交流。展覽並以美洲豹與老虎這兩種象徵力量的猛獸作為主線。展覽走遍整幢大宅，共設五個主題展廳，透過卡地亞的珠寶、腕錶、歷史檔案及互動體驗，回顧美洲豹逾百年的設計演變，探索塑造其神態與動感的精湛工藝，並呼應別墅融合東西文化的特色。

中西交融的建築美學

虎豹別墅於1935年落成，融合中式琉璃瓦頂、朱紅樑柱與西式門廊、凸窗和壁爐，配以意大利彩繪玻璃及帶印度、緬甸色彩的壁畫，展現中西交融之美。這份多元氣質呼應卡地亞的東方淵源：品牌把裝飾藝術幾何線條與玉石、漆藝、龍及神獸等中國元素結合，至今仍以漆藝描繪豹紋。

虎豹同場 各擅勝場

美洲豹優雅獨立，老虎威嚴懾人，兩種文化中的力量象徵在別墅相遇。1914年，縞瑪瑙與鑽石豹紋首次出現在卡地亞腕錶上。1930年代，Jeanne Toussaint確立美洲豹為品牌象徵，其後延伸至珠寶、香水及配飾，演繹寫實、