卡地亞虎豹別墅展覽｜五大主題展廳探索美洲豹百年魅力

由即日起至11月8日，卡地亞在大坑虎豹別墅舉辦沉浸式展覽「Into The Wild」，借虎豹別墅這個舞台，講述工藝、傳承與東西文化的交流。展覽並以美洲豹與老虎這兩種象徵力量的猛獸作為主線。展覽走遍整幢大宅，共設五個主題展廳，透過卡地亞的珠寶、腕錶、歷史檔案及互動體驗，回顧美洲豹逾百年的設計演變，探索塑造其神態與動感的精湛工藝，並呼應別墅融合東西文化的特色。
中西交融的建築美學
虎豹別墅於1935年落成，融合中式琉璃瓦頂、朱紅樑柱與西式門廊、凸窗和壁爐，配以意大利彩繪玻璃及帶印度、緬甸色彩的壁畫，展現中西交融之美。這份多元氣質呼應卡地亞的東方淵源：品牌把裝飾藝術幾何線條與玉石、漆藝、龍及神獸等中國元素結合，至今仍以漆藝描繪豹紋。
虎豹同場 各擅勝場
美洲豹優雅獨立，老虎威嚴懾人，兩種文化中的力量象徵在別墅相遇。1914年，縞瑪瑙與鑽石豹紋首次出現在卡地亞腕錶上。1930年代，Jeanne Toussaint確立美洲豹為品牌象徵，其後延伸至珠寶、香水及配飾，演繹寫實、
展區一覽：由初遇到試戴
踏入展覽：虎豹別墅中式月門上的彩繪玻璃繪有一頭老虎，引領參觀者入場。美洲豹自1914年首次登場，便成為卡地亞創作的重要印記，並在珠寶、腕錶、香水和配飾中不斷變化形態。
卡地亞與美洲豹的不解之緣：胡文虎於1935年興建這座一級歷史建築，以老虎為核心意象。展廳只展出一件作品，即Indomptables de Cartier腕錶，豹首與虎首相對，呼應虎豹在別墅相遇的主題。
美洲豹與貞．杜桑的靈感共鳴：Jeanne Toussaint以大膽用金和豐富配色，描繪生機盎然的動物棲息地，形成「杜桑品味」。現場重現她位於巴黎和平街（rue de la Paix）的工作室。
美洲豹風格：展區仿如巴黎和平街13號（13 rue de la Paix）精品店的櫥窗，讓參觀者逐一欣賞寫實、圖案化和抽象三種風格。
精湛工藝：毛皮鑲嵌法、雕塑和琺瑯等工藝集中展示，呈現美洲豹蓄勢待發的神態。
動物與花卉：老虎、鱷魚、斑馬和愛情鳥在美洲豹帶領下逐一出現，與花卉共同展現自由與力量。
親身試戴：參觀完各展區後，可在此試戴美洲豹系列的珠寶、腕錶和皮具，並試用香水，近距離感受作品的質感，為自己配搭獨特造型。
參觀資料
日期：2026年10月31日至11月8日
地點：香港大坑虎豹別墅
注意：別墅現正進行重要活化工程，參觀者須預先登記
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