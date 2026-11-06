愛馬仕限量美妝　八大幸運符號化身節日閃亮點綴

八大幸運符號 串連品牌百年傳奇
今個節日，數個與愛馬仕淵源深厚的標誌物件化身為幸運符號，悄悄現身於蜜粉餅及唇膏的設計細節之中。這些符號各有故事，由馬術世界延伸至皮革工藝、珠寶與香氛，見證品牌一路走來的創作軌跡。
馬鞍：品牌自1837年創立以來，一直以馬鞍及馬具製作起家，這份工藝精神延續至今。
Chaîne d’ancre錨鏈：由Robert Dumas構思的錨鏈圖案，自1938年起成為創作靈感的重要來源。
Kelly包款：Robert Dumas於1930年代設計這個手袋，其後因Grace Kelly愛不釋手而聲名遠播，並於1956年正式以她的名字命名。
Jumping長靴：1972年面世的box牛皮長靴取材自馬術世界，充分展現愛馬仕獨特的製作功架。
Samarcande馬首：這個駿馬頭像既讓人聯想到國際象棋中的騎士，亦可變身為別緻的紙鎮或擺設。
鎖扣：設計靈感源自皮具上的珠寶式配件，最初裝飾於Kelly包款，之後更延伸至腕錶與珠寶系列。
馬鞍釘飾：釘飾刻有“Hermès Paris”字樣，原本是馬鞍工藝的標記，現時為品牌多個工坊所採用。
馬蹄鐵：此元素向愛馬仕最初的靈感來源——馬術世界致意，如今更以珍貴珠寶形式呈現，延續品牌歷久不衰的風格。
臉部及眼部亮采蜜粉餅(限量色02 Or Permabrass): 這款臉部及眼部亮采蜜粉餅是由愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy操刀，大尺寸粉盒上的幸運符號被雕琢成立體浮雕圖案，細緻精巧。粉質蘊含幼細珠光，能柔和地照亮各種膚色，金色柔光有如薄紗般輕籠雙頰與顴骨，勾勒面部輪廓，營造層次分明的光影。
Rouge Hermès霧面唇膏: 限量版Rouge Hermès霧面唇膏的蕊芯上刻有精細圖紋，鎖扣與馬蹄鐵兩大元素交錯輝映，優雅中帶點靈動，令整支唇膏更具珍藏價值。新色23 Beige Doblis色調溫暖而飽滿，帶有柔和的粉嫩韻味，霧面質感自然百搭。唇膏管身同樣出自Pierre Hardy之手，線條簡約優雅，並可自由更換品牌旗下所有唇膏蕊芯，實用性十足。
Ombres d’Hermès四色眼影盤: 眼影盤沿用系列的經典設計，由Pierre Hardy特別打造白金配搭的圓形外殼，再以金屬紋理作點綴。眼影盤屬可替換式設計，用家能按個人喜好，與常規系列的眼影補充裝自由組合。
全新07 Ombres Sables配色柔和明亮，日常配搭十分方便：緞面米色可大面積掃於整個眼皮；深沉的霧面啡色適合用來描畫眼線，加強眼部立體感；粉色與古銅色眼影則善於捕捉光線，粉質幼滑易推開。
Les Mains Hermès指甲油: 指甲油同樣由Pierre Hardy設計，玻璃瓶身保留常規系列的經典輪廓，瓶蓋則刻上愛馬仕的藏書章印記，低調地流露歷久常新的設計品味。
限量色50 Or Rose是一種隱約帶銀光的玫瑰粉紅，金屬光澤隨光線轉換，折射出柔和的彩虹光暈，與亮采蜜粉餅的色調相互呼應。質地輕盈順滑的珠光指甲油塗上甲面後，形成一層平滑而細緻的亮澤薄膜。