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出版：2026-Nov-06 12:00
更新：2026-Nov-06 12:00

愛馬仕限量美妝　八大幸運符號化身節日閃亮點綴

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愛馬仕限量美妝　八大幸運符號化身節日閃亮點綴

愛馬仕限量美妝　八大幸運符號化身節日閃亮點綴

Hermès Beauty Holiday 2026 Limited Edition Collection 八大幸運符號 八大幸運符號

八大幸運符號　串連品牌百年傳奇

今個節日，數個與愛馬仕淵源深厚的標誌物件化身為幸運符號，悄悄現身於蜜粉餅及唇膏的設計細節之中。這些符號各有故事，由馬術世界延伸至皮革工藝、珠寶與香氛，見證品牌一路走來的創作軌跡。

馬鞍：品牌自1837年創立以來，一直以馬鞍及馬具製作起家，這份工藝精神延續至今。

Chaîne d’ancre錨鏈：Robert Dumas構思的錨鏈圖案，自1938年起成為創作靈感的重要來源。

Kelly包款：Robert Dumas1930年代設計這個手袋，其後因Grace Kelly愛不釋手而聲名遠播，並於1956年正式以她的名字命名。

Jumping長靴：1972年面世的box牛皮長靴取材自馬術世界，充分展現愛馬仕獨特的製作功架。

Samarcande馬首：這個駿馬頭像既讓人聯想到國際象棋中的騎士，亦可變身為別緻的紙鎮或擺設。

鎖扣：設計靈感源自皮具上的珠寶式配件，最初裝飾於Kelly包款，之後更延伸至腕錶與珠寶系列。

馬鞍釘飾：釘飾刻有“Hermès Paris”字樣，原本是馬鞍工藝的標記，現時為品牌多個工坊所採用。

馬蹄鐵：此元素向愛馬仕最初的靈感來源——馬術世界致意，如今更以珍貴珠寶形式呈現，延續品牌歷久不衰的風格。

Ombres d'Hermès Eyeshadow palette Holiday 2026 Limited Edition (07 Ombres Sables) Rouge Hermès Engraved matte lipstick (Limited Edition 23 Beige Doblis) Les Mains Hermès Nail polish Limited Edition (50 Or Rose)

臉部及眼部亮采蜜粉餅(限量色02 Or Permabrass): 這款臉部及眼部亮采蜜粉餅是由愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy操刀，大尺寸粉盒上的幸運符號被雕琢成立體浮雕圖案，細緻精巧。粉質蘊含幼細珠光，能柔和地照亮各種膚色，金色柔光有如薄紗般輕籠雙頰與顴骨，勾勒面部輪廓，營造層次分明的光影。

Rouge Hermès霧面唇膏: 限量版Rouge Hermès霧面唇膏的蕊芯上刻有精細圖紋，鎖扣與馬蹄鐵兩大元素交錯輝映，優雅中帶點靈動，令整支唇膏更具珍藏價值。新色23 Beige Doblis色調溫暖而飽滿，帶有柔和的粉嫩韻味，霧面質感自然百搭。唇膏管身同樣出自Pierre Hardy之手，線條簡約優雅，並可自由更換品牌旗下所有唇膏蕊芯，實用性十足。

Ombres d’Hermès四色眼影盤: 眼影盤沿用系列的經典設計，由Pierre Hardy特別打造白金配搭的圓形外殼，再以金屬紋理作點綴。眼影盤屬可替換式設計，用家能按個人喜好，與常規系列的眼影補充裝自由組合。

全新07 Ombres Sables配色柔和明亮，日常配搭十分方便：緞面米色可大面積掃於整個眼皮；深沉的霧面啡色適合用來描畫眼線，加強眼部立體感；粉色與古銅色眼影則善於捕捉光線，粉質幼滑易推開。

Les Mains Hermès指甲油: 指甲油同樣由Pierre Hardy設計，玻璃瓶身保留常規系列的經典輪廓，瓶蓋則刻上愛馬仕的藏書章印記，低調地流露歷久常新的設計品味。

限量色50 Or Rose是一種隱約帶銀光的玫瑰粉紅，金屬光澤隨光線轉換，折射出柔和的彩虹光暈，與亮采蜜粉餅的色調相互呼應。質地輕盈順滑的珠光指甲油塗上甲面後，形成一層平滑而細緻的亮澤薄膜。

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