愛馬仕限量美妝　八大幸運符號化身節日閃亮點綴

八大幸運符號 串連品牌百年傳奇

今個節日，數個與愛馬仕淵源深厚的標誌物件化身為幸運符號，悄悄現身於蜜粉餅及唇膏的設計細節之中。這些符號各有故事，由馬術世界延伸至皮革工藝、珠寶與香氛，見證品牌一路走來的創作軌跡。

馬鞍：品牌自1837年創立以來，一直以馬鞍及馬具製作起家，這份工藝精神延續至今。

Chaîne d’ancre錨鏈：由Robert Dumas構思的錨鏈圖案，自1938年起成為創作靈感的重要來源。

Kelly包款：Robert Dumas於1930年代設計這個手袋，其後因Grace Kelly愛不釋手而聲名遠播，並於1956年正式以她的名字命名。