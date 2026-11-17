A Disney Christmas開幕！（羅錦鴻攝）

魔雪奇緣世界首個冬日市集登場 派對將從最具冬日氣氛的魔雪奇緣世界開始。整個阿德爾王國已經充滿聖誕氣氛，除了多個角落掛上冬日裝飾，不定時更會有飄雪和歡樂音樂，打造溫馨歡樂回憶。最讓人期待的，當然是首次推出的冬日市集。粉絲可體驗「阿德爾雪球彩蛋」，試試手氣，嘗試抽中巨型小白公仔。市集內搜羅各種特色手作小物、節慶美食和特別驚喜，包括吊飾公仔、玻璃球聖誕樹和特色番梘等，感受阿德爾王國的冬日傳統。 與此同時，最受歡迎的小雪人小白將會現身，與粉絲互動合照，創造難忘回憶。基斯托夫與他的馴鹿好友亦會出現，一同與粉絲準備「基斯托夫好友驚喜」。粉絲不時更會發現身穿冬日服裝的安娜與愛莎，不妨大膽上前，與他們合照留念。

2027年1月5日起，魔雪奇緣世界將會舉辦首個「小白暖心冬雪節」，透過全新「⼩⽩笑說奇緣劇場」，與小白締造難忘的冬日驚喜。

全新日間城堡表演 迪士尼好友以節日造型現身 來到迪士尼，怎少得迪士尼好友的陪伴。米奇與好友、Duffy 與好友、胡迪、巴斯光年與翠絲，以及小熊維尼與好友等，將會以節日造型登場，可愛模樣必定融化粉絲的心。11月19日起，全新日間城堡演出迎來一場特別的聖誕派對，屆時米奇老鼠、米妮老鼠和史迪仔為各位來賓增添節日記憶。

張員瑛現身點亮聖誕樹 夜幕降臨，經典的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」同步回歸。今年迪士尼邀請韓國人氣女團IVE成員張員瑛擔任點亮嘉賓，在她與聖誕高飛的帶領下，無人機表演和聖誕樹將會點亮夜空，配合悠揚樂聲浪漫飄雪，為歡樂派對畫上完美句號。

多款節日美食/周邊登場 玩累了，不妨品嘗各款全新小食和美食，補充體力繼續參與派對。以聖誕樹造型打造的聖誕抹茶軟雪糕泡芙，加上《反斗奇兵》節日薑餅屋爆谷桶絕對是打卡之選。阿德爾港畔餐廳亦推出「阿德爾節日慶典歡聚」，這款雙人三層下午茶以安娜與愛莎為靈感，讓人一試難忘。 別忘記入手多款迪士尼周邊精品，包括全新拼布主題造型的Duffy與好友、米奇與好友聖誕襪與掛飾，為聖誕造型增添趣味。粉絲選購「聖誕心願慈善明信片」，銷售收益將撥捐「愛心聖誕大行動」及「願望成真基金」，為有需要人士及患有重病的兒童送上希望，為節日加添暖意。

「迪士尼聖誕音樂Live！」回歸！ 樂園年末經典節目「迪士尼聖誕音樂 Live！」和「跨年倒數」再度歸來。 2026 年 11 月 21 至22 日及 12 月 5 至 6 日兩個周末期間，「迪士尼聖誕音樂 Live！」會以經典迪士尼樂曲、旋律和光影表演，帶來觸動人心的音樂盛宴。在米奇與聖誕高飛帶領下，《熊抱青春記》紅熊貓美美及《奇幻魔法屋》伊莎貝拉將會首次登場舞台。知名香港鋼琴家張貝芝（11 月 21 至 22 日）與涂毓麟（12 月 5 至 6 日）亦會分別與香港兒童合唱團成員表演，為觀眾交織出動人樂章。粉絲不妨選購VIP座位區通行證連美食套票，或標準座位區通行證，於指定座位區欣賞演出。

踏入2026年最後一夜，奇妙夢想城堡廣場將會舉行「跨年倒數」。12月31日當晚，唱片騎師先以多首迪士尼金曲炒熱全場氣氛，高飛、麥斯以及多位米奇與好友緊接其後登場，與粉絲一同倒數，迎接新一年！

「迪士尼聖誕音樂 Live！」將於指定週末——2026 年 11 月 21 至 22 日及 12 月 5 至 6 日回歸。

香港居民專享門票優惠 即日起，香港居民尊享「雙重暢玩」限時門票優惠，只須$669起，即可在2026 年 11 月 11 日至 2027 年 3 月 31 日期間任選兩天入園，當中包括多個節慶正日。