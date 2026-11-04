銅鑼灣山奧燒肉推秋冬新菜單 歎大閘蟹海膽土鍋飯/吉列鹿肉/野豬牡丹鍋

踏入秋冬，大閘蟹、松茸等時令食材陸續登場。銅鑼灣板前燒肉店「山奧燒肉」今個秋冬將法國鹿肉、野豬及大閘蟹加入菜單，當中有吉列子鹿脊里肉、野豬牡丹鍋，以及配上海膽和三文魚籽的大閘蟹土鍋飯，單點菜式$180起。晚市廚師發辦套餐「燒肉．嶺」也換上新菜，每位$1,480。

法國鹿肉做吉列 野豬脊里肉煮牡丹鍋 鹿肉和野豬肉是今季菜單的兩款主角。「吉列子鹿脊里肉配義大利黑醋醬油及自家製味噌醬」（$290）選用法國子鹿脊里肉，外層炸至金黃，肉質保持嫩滑，配上自家製味噌醬及黑醋醬油，味道較有層次。 想吃得暖胃一點，可選「野生山豬脊里肉牡丹鍋」（$260）。法國野豬脊里肉切成薄片，放入昆布味噌湯底輕煮，吃法有點像日式涮涮鍋。另一道「朴葉味噌燒野生山豬脊里肉」（$290）則以朴葉盛載野豬肉，配上味噌、時令菇菌及蔬菜燒烤，做法源自日本飛驒高山一帶的傳統料理。

大閘蟹配海膽及三文魚籽土鍋飯 大閘蟹當造，餐廳將蟹肉、海膽及三文魚籽放在同一鍋飯上。「大閘蟹配海膽及三文魚籽土鍋御飯」（$580）以長野八重原越光米煮成，配上大閘蟹、北海道馬糞海膽及青森三文魚籽，米飯吸收蟹香，入口亦多了海膽的鮮甜。另外還有「大閘蟹松茸蒸魚糕」（$180），以自家製白身魚糕加入松茸及大閘蟹肉、蟹膏，味道較為清淡，亦能吃到蟹的鮮味。



晚市廚師發辦每位$1,480 招牌山奧燒配海膽 晚市廚師發辦套餐「燒肉．嶺」每位$1,480，菜式由前菜、刺身及燒肉開始，逐步帶出不同部位和牛的吃法。當中包括味噌調味生和牛、煙燻魚刺身配紫蘇醬，以及厚切牛舌配燒葱和番茄醬。 之後有以72小時牛骨湯底烹調的熟成牛柳涮涮鍋、松茸茶碗蒸，以及以稻草燻燒的七日熟成和牛夏多布里昂，配鵝肝及時令蔬菜。套餐中段還會吃到和牛三文治配海膽，以及餐廳招牌「山奧燒」，以西冷和牛卷起海膽，再蘸上兵庫縣「日本一こだわり卵」蛋黃。主食為和牛、舞茸及鴻喜菇土鍋飯，配味噌湯及漬物，最後以每日甜品作結。





山奧燒肉 地址：銅鑼灣開平道1號CUBUS 3樓 營業時間：每日12:00至14:30、18:00至23:00 WhatsApp：4497 5412 電話：5394 3681