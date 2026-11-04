熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
生活
出版：2026-Nov-04 14:00
更新：2026-Nov-04 14:00

銅鑼灣山奧燒肉推秋冬新菜單 歎大閘蟹海膽土鍋飯/吉列鹿肉/野豬牡丹鍋

分享：
Joe3012123

銅鑼灣山奧燒肉推秋冬新菜單 歎大閘蟹海膽土鍋飯/吉列鹿肉/野豬牡丹鍋

踏入秋冬，大閘蟹、松茸等時令食材陸續登場。銅鑼灣板前燒肉店「山奧燒肉」今個秋冬將法國鹿肉、野豬及大閘蟹加入菜單，當中有吉列子鹿脊里肉、野豬牡丹鍋，以及配上海膽和三文魚籽的大閘蟹土鍋飯，單點菜式$180起。晚市廚師發辦套餐「燒肉．嶺」也換上新菜，每位$1,480。

法國鹿肉做吉列　野豬脊里肉煮牡丹鍋

鹿肉和野豬肉是今季菜單的兩款主角。「吉列子鹿脊里肉配義大利黑醋醬油及自家製味噌醬」（$290）選用法國子鹿脊里肉，外層炸至金黃，肉質保持嫩滑，配上自家製味噌醬及黑醋醬油，味道較有層次。

想吃得暖胃一點，可選「野生山豬脊里肉牡丹鍋」（$260）。法國野豬脊里肉切成薄片，放入昆布味噌湯底輕煮，吃法有點像日式涮涮鍋。另一道「朴葉味噌燒野生山豬脊里肉」（$290）則以朴葉盛載野豬肉，配上味噌、時令菇菌及蔬菜燒烤，做法源自日本飛驒高山一帶的傳統料理。

大閘蟹配海膽及三文魚籽土鍋飯

大閘蟹當造，餐廳將蟹肉、海膽及三文魚籽放在同一鍋飯上。「大閘蟹配海膽及三文魚籽土鍋御飯」（$580）以長野八重原越光米煮成，配上大閘蟹、北海道馬糞海膽及青森三文魚籽，米飯吸收蟹香，入口亦多了海膽的鮮甜。另外還有「大閘蟹松茸蒸魚糕」（$180），以自家製白身魚糕加入松茸及大閘蟹肉、蟹膏，味道較為清淡，亦能吃到蟹的鮮味。


Venison Cutlet with Kinzanji Miso, Balsamic Soy Sauce and Mustard Hoba yaki (5) Botan Nabe (4) Hairy Crab, Sea Urchin and Salmon Roe Donabe (3) Steamed Fish Cake with Hairy Crab with Matsutake Mushroom (1) Hairy Crab Dishes Group Shot

晚市廚師發辦每位$1,480　招牌山奧燒配海膽

晚市廚師發辦套餐「燒肉．嶺」每位$1,480，菜式由前菜、刺身及燒肉開始，逐步帶出不同部位和牛的吃法。當中包括味噌調味生和牛、煙燻魚刺身配紫蘇醬，以及厚切牛舌配燒葱和番茄醬。

之後有以72小時牛骨湯底烹調的熟成牛柳涮涮鍋、松茸茶碗蒸，以及以稻草燻燒的七日熟成和牛夏多布里昂，配鵝肝及時令蔬菜。套餐中段還會吃到和牛三文治配海膽，以及餐廳招牌「山奧燒」，以西冷和牛卷起海膽，再蘸上兵庫縣「日本一こだわり卵」蛋黃。主食為和牛、舞茸及鴻喜菇土鍋飯，配味噌湯及漬物，最後以每日甜品作結。


Yamaoku Roast (2) (1) Aged Loin Shabu Shabu with 72 hours cooked Beef bone and Ox tail secret stock (4) 100 years history Nagatanien Clay Pot Freshly Cooked Rice dish (1)

山奧燒肉

地址：銅鑼灣開平道1號CUBUS 3樓

營業時間：每日12:00至14:30、18:00至23:00

WhatsApp：4497 5412

電話：5394 3681

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務