中環美食｜SOFT THUNDER中環新店11.6開幕 新推限定$23香蕉太妃蛋撻 必試提拉米蘇雲朵拿鐵

中環上班族又多個咖啡輕食選擇！人氣精品咖啡烘焙店 SOFT THUNDER 將於11月6日正式進駐中環萬宜大廈商場，在繁華的商業區中打造一處享受咖啡與精緻輕食的舒適空間。新店更特別推出獨家供應的香蕉太妃蛋撻，以及用真正馬斯卡彭芝士打造的提拉米蘇雲朵拿鐵，下文即睇介紹！

新推限定$23香蕉太妃蛋撻

今次中環新店除了多款高質咖啡飲品和烘焙美食外，更有兩款限定新品登場。全新香蕉太妃蛋撻($23)單聽名字組合已覺得非常吸引，底層吉士蛋漿糅合香蕉、意大利朱古力與咖啡風味，中央藏有新鮮香蕉及焦糖；頂層再鋪上法國忌廉，並輕輕撒上朱古力粉，視覺與味道同樣豐富！咬開時撻皮酥脆，接着是絲滑忌廉、綿密吉士與香甜果肉在口中交織，甜度適中，喜歡Banoffee風味的話絕對值得一試！這款限定蛋撻將於中環店獨家供應，每日中午12時限量出爐，售完即止。除了限定蛋撻，新店同步推出「提拉米蘇雲朵拿鐵」（$43）。其面層的豐盈奶蓋採用真正的馬斯卡彭芝士製作，質感與味道細膩無比，在濃郁拿鐵之中完美還原了品嘗經典提拉米蘇的口感，有得飲有得食，甜品迷必試！