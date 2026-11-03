法國皮膚科品牌Uriage全港首個限定體驗店 大派3000份體驗裝+免費AI肌膚分析

法國知名醫學護膚品牌Uriage(依泉)宣佈將於2026年11月13日至15日登陸奧海城，舉行全港首個Uriage期間限定體驗店。品牌源自二千年前阿爾卑斯山的高礦活泉水，結合獨家三重屏障修護科技，今次以「泉能起動，科研修復」為主題，一連三日帶來6大打卡及遊戲區。現場除了免費大派3,000份皇牌體驗裝，更設有全港獨家5分鐘「美肌診斷站」免費提供AI肌膚分析，即睇詳情。
大派3000體驗裝+免費肌膚分析
會場入口設有高達2米的巨型LED打卡牆，展示品牌逾30年科研成就與17項專利認可；場內更設有高達1.2米的「Uriage CICA Daily B5積雪草強效修復精華」巨型裝置，絕對是今次體驗店不容錯過的打卡位。更打造了2大互動遊戲區，參加者可以免費參與「九宮格護膚問答」，根據簡單皮膚問題選出對應產品並讀出名稱，即送會場限定DIY隨身鏡或Tote Bag。於商場萬寧購買任何Uriage產品的顧客，則可參加「幸運套圈圈」，成功圈中產品即可贏取減壓Keyboard鍵、購物優惠券，更有機會抱走價值$399的大獎「B5積雪草強效修復精華30毫升」。大家只需現場追蹤Uriage官方Facebook或Instagram，並打卡上載至IG限時動態，即可免費換領總值76的3,000份限定試用裝，內含B5積雪草精華1毫升、凝膠霜面霜3毫升、XémoseC8+滋潤修護乳霜8毫升及30優惠券。在「美肌診斷站」完成5分鐘AI肌膚分析後，更可額外獲得DS Hair去屑洗髮露8毫升、AP Hair防脫洗髮露8毫升及30護髮優惠券。此外，場內購物滿300即送修護唇膏與防曬霜(總值$147)，滿600加送300毫升活泉噴霧(價值$149)。11月13日至26日期間，Yuu會員更可以優惠價$289換購B5精華或水光精華，全線護髮系列亦享8折優惠。
Uriage 期間限定體驗店
日期：11 月13日17:00 - 19:00；11 月14至15日：12:00 - 19:00
地點： 奧海城2期地下活動大堂
8大系列獨家登陸萬寧
8大系列獨家登陸香港萬寧，同時體驗店現場亦全面展示各款產品。皇牌CICA強效修復系列蘊含10.5%活泉益生元與B5，為醫美前後與敏感肌提供急救舒緩及降紅修復；EAU THERMALE活泉保濕系列結合純透明質酸，提供24小時長效滋潤；濕疹專研的XÉMOSE C8+系列蘊含8重仿生神經醯胺，無類固醇且0歲嬰幼兒適用；AGE ABSOLU極緻抗皺系列則以原膠原蛋白肽及A醇激活6倍膠原，並具備微膠囊技術與抗藍光功效。此外，HYSÉAC淨肌袪痘系列以AHA及BHA急救痘肌；BARIÉSUN防曬系列具備海洋友善配方；AP-HAIR防脫育髮系列能提升生長因子達115%；DS-HAIR去屑系列則可精準抑制馬拉色菌並調節油脂。