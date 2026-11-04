雙11優惠2026｜Club Med 11.11低至6折 入住全包式陽光海島/滑雪度假村+送超過$2,300禮品

今年香港雙11優惠已陸續開始，各大旅遊品牌紛紛推出快閃優惠！精緻一價全包式度假村品牌Club Med亦推出年度「11.11快閃優惠」，為一眾熱愛外遊放鬆的香港人送上折扣優惠。由即日起至2026年11月13日期間，預訂Club Med旗下精選陽光海島或滑雪度假村，即可享有低至6折優惠。今次快閃優惠的旅遊出發日期更橫跨至2027年5月，不論是打算今個冬天去北海道滑雪，還是計劃明年去馬爾代夫享受陽光與海灘，都可以趁早入手優惠住宿。此外，今次快閃更特別推出家庭客最愛的「兒童免費入住」優惠，以及送價值超過$2,300的LOJEL精選禮品，即睇詳情！

陽光海島假期限時6折起+兒童免費入住 Club Med一價全包式度假村，費用已涵蓋住宿、每日多國美饌、酒水暢飲及各式水上活動。今次11.11快閃優惠，預訂指定陽光海島度假村的「機票全包式套票」低至6折；若自行預訂機票，只入手「全包式住宿套票」亦可享高達8折優惠。精選目的地包括熱門度假勝地印尼峇里島、馬爾代夫卡尼島及Finolhu 豪華別墅。 另外，Club Med更推出兒童免費入住優惠！預訂馬爾代夫卡尼島度假村入住3晚或以上，每位付費成人即可免費攜同一位4至11歲的兒童入住。

想房型大升級同樣享有優惠，指定熱門度假村的麗緻房(Deluxe Room)及套房(Suite)推出高達7折優惠，標準房(Superior Room)亦享75折： 入住最少2晚或以上：印尼民丹島、日本石垣島、中國長白山。

入住最少3晚或以上：印尼峇里島、泰國布吉島、馬爾代夫卡尼島及 Finolhu 豪華別墅。 預訂印尼民丹島及日本石垣島(最少2晚），或是馬來西亞沙巴及泰國布吉島(最少3晚)，亦享有高達8折的住宿折扣。

日本滑雪度假村高達8折 隨著冬季臨近，Club Med滑雪度假村的「一站式無憂滑雪」服務，費用已包含住宿、全日餐飲、滑雪纜車通行證(Ski Pass)以及由專業教練指導的團體滑雪課程，讓初學者或資深滑雪者同樣能盡情享受滑雪樂趣。優惠期內預訂日本或中國指定滑雪度假村入住3晚或以上，即享高達8折優惠。 適用滑雪度假村包括： 日本北海道粉雪勝地：Tomamu 度假村、Sahoro 度假村、Kiroro Grand 本館及 Kiroro Peak 行館。北海道以頂級粉雪聞名，其中 Kiroro Peak 更主打成人奢華渡假體驗，極具人氣。

中國大型滑雪場：北大湖度假村、長白山度假村及亞布力度假村。擁有國際級滑雪設施與豐富雪道，滿足不同難度的挑戰需求。

雲南麗江度假村高達77折 若想探索別具特色的民族風情與壯麗山水，位於中國雲南的Club Med麗江度假村今次亦推出高達77折優惠。度假村坐擁著名的玉龍雪山景色，並融入濃厚的納西族文化特色。旅客可以在壯麗的自然風光下，體驗在地民俗文化與全包式奢華服務，展開一場兼具休閒與深度探索的非凡旅程。

麗江高達77折優惠

訂單金額最高11名送高達$2,300禮品 Club Med今次更聯同著名行李箱品牌LOJEL推出消費驚喜！於優惠期內透過 Club Med香港官方網站或客戶服務熱線完成新預訂，訂單金額總值最高的首11個預訂，即可免費獲贈LOJEL精選禮品一份。11份禮品將根據訂單總金額由高至低分配，最高價值的禮品金額更超過港幣$2,300！ Club Med 11.11快閃優惠 優惠日期：即日至2026年11月13日 預訂網址

總值最高30個預訂即送LOJEL禮品