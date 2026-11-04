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出版：2026-Nov-04 11:48
更新：2026-Nov-04 11:48

宵夜都有折 全港逾100間餐廳推夜間優惠　啤酒買1送1/火鍋75折/$99串燒套餐/$368深宵自助餐

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Joe093112

宵夜都有折 全港逾100間餐廳推夜間優惠　啤酒買1送1/火鍋75折/$99串燒套餐/$368深宵自助餐

夜晚9點後想食宵夜，除了茶餐廳和大排檔，還有甚麼選擇？香港旅遊發展局於11月推出「香港宵夜地圖」AFTER 9，聯同近80個餐飲品牌、逾100間門市推出深夜優惠，由火鍋、居酒屋到酒店餐廳及酒吧都有。11月1日至30日期間，多間參與商戶於晚上9時後提供買一送一、低至7折、HK$9驚喜價及限定宵夜套餐，部分餐廳更會延長營業時間，讓大家收工或者睇完演唱會後，仍有地方食宵夜，即睇以下詳情啦。


香港宵夜地圖｜晚上9時後限定優惠　啤酒買一送一、全單85折

今次參與商戶遍布中上環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水埗及九龍城等地區，當中有餐廳特別延長營業時間。Sick! Burger逢星期四至日營業至午夜，晚上9時後精選啤酒買一送一，另有HK$99炸雞薯條套餐；雲川香尖沙咀店每日營業至午夜，晚上9時後全單85折，二人或以上同行更送招牌豬頸肉。Cupping Room上環店則延長營業至凌晨，逢星期一至六晚上9時後，指定杯裝葡萄酒及特色調酒買二送一。各店優惠內容及適用日子不盡相同，大家可先到活動網站查看詳情。

維港景觀酒吧、日式串燒　晚飯後續攤有優惠

想在晚飯後揾地方小酌，尖沙咀視佳廊Sky Lounge推出HK$638雙人小食套餐，包括阿根廷小龍蝦他他、烤辣味玉米片，以及兩杯精選紅酒或白酒；北角Cruise空中餐廳及酒吧的Night Cap Happy Hour，指定飲品可享7折，另有HK$350雙人套餐。

想食串燒的話，中環House On Peel逢星期一至四晚上9時後推出每位HK$158的宵夜串燒雙飲套餐，包括5串串燒及2杯酒精飲品。主打日式豬串燒的Mokumoku Yakiton，晚上9時後全單7折，指定酒精飲品亦有買一送一優惠。


Mokumoku Yakiton 04 Mokumoku Yakiton 02 Mokumoku Yakiton 01 Sky Lounge 視佳廊 02 House On Peel 03 House On Peel 04 Yunchuan Mixian 雲川香 01 SickBurger 03

演唱會散場、OT後食宵夜　火鍋及深宵自助餐之選

睇完演唱會或表演，可以考慮自助山。這間360°旋轉餐廳逢星期五及六加開晚上9時30分至11時30分的「Late-Dinner深宵宵夜Buffet」，每位HK$368。除了可欣賞維港夜景，還有碗仔翅、雞蛋仔、糖蔥餅等港式小食及懷舊甜品。

火鍋店亦有宵夜優惠。海底撈指定分店晚上9時後每枱堂食消費滿HK$400，即送價值HK$118的招牌撈派滑牛一份；同撈同煲晚上9時後堂食指定菜式可享75折，折後消費滿HK$500再送精選小食。伍佰私廚海鮮火鍋則推出指定小菜68折，或以每位HK$398享用指定海鮮火鍋套餐。

蓮香樓24小時營業　大排檔、糖水店都有宵夜優惠

想食點心和粥品，尖沙咀蓮香樓24小時營業，晚上10時30分至翌日凌晨5時推出宵夜套餐，一人HK$128、二人HK$258，包含精選點心、粥品及飲品。

大排檔就有楚撚記土瓜灣及荃灣店晚上9時後推出HK$99指定招牌菜式，包括脆皮炸豬手、西楚霸王雞及菠蘿拔絲咕嚕肉等。食完鹹食想再吃甜品，龍糖坊指定分店逢星期四至日晚上9時後，折後消費滿HK$99即送指定養生中式糖水；研香指定分店逢星期一至四晚上9時後堂食，西米露系列買一送一。


Chorland 楚撚記 02 Haidilao Hot Pot 海底撈 01 Lin Heung Lau 蓮香樓 02 Lung Tong Fong 龍糖坊 04 The Grand Buffet 自助山 01 Five Hundred 伍佰私廚海鮮火鍋 02

精緻餐廳延長營業　Heimat四人同行一位HK$99

今次活動亦有多間精緻餐廳參與。中環Heimat by Peter Find逢星期一至四將晚餐最後點餐時間延至晚上11時30分，四人同行，其中三位惠顧三道式品嚐菜單，第四位只需HK$99便可享用同款菜單。

Black Sheep Restaurants旗下多間餐廳亦加入活動，包括Motorino、Chôm Chôm、Burger Circus、Buenos Aires Polo Club、Fukuro及La Vache!，各店於晚上9時後提供不同優惠，包括免費甜品、啤酒、小食、紅酒及Highball等。


Gonpachi 權八居酒屋 03 LaVache 02 Mirage 02 Commune 05 House On Peel 05 Mirage 04

香港宵夜地圖 AFTER 9優惠兌換方法

活動期間，晚上9時後到訪參與商戶，掃描店內專屬QR Code，即可進入官方網站領取電子優惠券，再由店員輸入4位數字專屬店舖代碼確認兌換。各項優惠的適用日子、最低消費及其他條款，須以商戶電子優惠券頁面為準。

香港宵夜地圖 AFTER 9活動詳情

日期：2026年11月1日至30日

參與商戶：近80個餐飲品牌、逾100間門市

優惠時段：主要於晚上9時後適用，實際時間視乎商戶條款

優惠：買一送一、低至7折、HK$9驚喜價、滿額贈送及限定套餐等

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