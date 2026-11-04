宵夜都有折 全港逾100間餐廳推夜間優惠 啤酒買1送1/火鍋75折/$99串燒套餐/$368深宵自助餐

夜晚9點後想食宵夜，除了茶餐廳和大排檔，還有甚麼選擇？香港旅遊發展局於11月推出「香港宵夜地圖」AFTER 9，聯同近80個餐飲品牌、逾100間門市推出深夜優惠，由火鍋、居酒屋到酒店餐廳及酒吧都有。11月1日至30日期間，多間參與商戶於晚上9時後提供買一送一、低至7折、HK$9驚喜價及限定宵夜套餐，部分餐廳更會延長營業時間，讓大家收工或者睇完演唱會後，仍有地方食宵夜，即睇以下詳情啦。



香港宵夜地圖｜晚上9時後限定優惠 啤酒買一送一、全單85折 今次參與商戶遍布中上環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水埗及九龍城等地區，當中有餐廳特別延長營業時間。Sick! Burger逢星期四至日營業至午夜，晚上9時後精選啤酒買一送一，另有HK$99炸雞薯條套餐；雲川香尖沙咀店每日營業至午夜，晚上9時後全單85折，二人或以上同行更送招牌豬頸肉。Cupping Room上環店則延長營業至凌晨，逢星期一至六晚上9時後，指定杯裝葡萄酒及特色調酒買二送一。各店優惠內容及適用日子不盡相同，大家可先到活動網站查看詳情。

維港景觀酒吧、日式串燒 晚飯後續攤有優惠 想在晚飯後揾地方小酌，尖沙咀視佳廊Sky Lounge推出HK$638雙人小食套餐，包括阿根廷小龍蝦他他、烤辣味玉米片，以及兩杯精選紅酒或白酒；北角Cruise空中餐廳及酒吧的Night Cap Happy Hour，指定飲品可享7折，另有HK$350雙人套餐。 想食串燒的話，中環House On Peel逢星期一至四晚上9時後推出每位HK$158的宵夜串燒雙飲套餐，包括5串串燒及2杯酒精飲品。主打日式豬串燒的Mokumoku Yakiton，晚上9時後全單7折，指定酒精飲品亦有買一送一優惠。



演唱會散場、OT後食宵夜 火鍋及深宵自助餐之選 睇完演唱會或表演，可以考慮自助山。這間360°旋轉餐廳逢星期五及六加開晚上9時30分至11時30分的「Late-Dinner深宵宵夜Buffet」，每位HK$368。除了可欣賞維港夜景，還有碗仔翅、雞蛋仔、糖蔥餅等港式小食及懷舊甜品。 火鍋店亦有宵夜優惠。海底撈指定分店晚上9時後每枱堂食消費滿HK$400，即送價值HK$118的招牌撈派滑牛一份；同撈同煲晚上9時後堂食指定菜式可享75折，折後消費滿HK$500再送精選小食。伍佰私廚海鮮火鍋則推出指定小菜68折，或以每位HK$398享用指定海鮮火鍋套餐。

蓮香樓24小時營業 大排檔、糖水店都有宵夜優惠 想食點心和粥品，尖沙咀蓮香樓24小時營業，晚上10時30分至翌日凌晨5時推出宵夜套餐，一人HK$128、二人HK$258，包含精選點心、粥品及飲品。 大排檔就有楚撚記土瓜灣及荃灣店晚上9時後推出HK$99指定招牌菜式，包括脆皮炸豬手、西楚霸王雞及菠蘿拔絲咕嚕肉等。食完鹹食想再吃甜品，龍糖坊指定分店逢星期四至日晚上9時後，折後消費滿HK$99即送指定養生中式糖水；研香指定分店逢星期一至四晚上9時後堂食，西米露系列買一送一。





精緻餐廳延長營業 Heimat四人同行一位HK$99 今次活動亦有多間精緻餐廳參與。中環Heimat by Peter Find逢星期一至四將晚餐最後點餐時間延至晚上11時30分，四人同行，其中三位惠顧三道式品嚐菜單，第四位只需HK$99便可享用同款菜單。 Black Sheep Restaurants旗下多間餐廳亦加入活動，包括Motorino、Chôm Chôm、Burger Circus、Buenos Aires Polo Club、Fukuro及La Vache!，各店於晚上9時後提供不同優惠，包括免費甜品、啤酒、小食、紅酒及Highball等。



香港宵夜地圖 AFTER 9優惠兌換方法 活動期間，晚上9時後到訪參與商戶，掃描店內專屬QR Code，即可進入官方網站領取電子優惠券，再由店員輸入4位數字專屬店舖代碼確認兌換。各項優惠的適用日子、最低消費及其他條款，須以商戶電子優惠券頁面為準。 香港宵夜地圖 AFTER 9活動詳情 日期：2026年11月1日至30日 參與商戶：近80個餐飲品牌、逾100間門市 優惠時段：主要於晚上9時後適用，實際時間視乎商戶條款 優惠：買一送一、低至7折、HK$9驚喜價、滿額贈送及限定套餐等