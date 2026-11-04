網上熱話｜港漂男粥舖填肚遇好人好事 老闆娘主動問候+請食粥：返夜都無咁難捱

香港人外冷內熱？雖然表面上經常因為生活步伐急促而面無表情，但其實不少人都很有人情味，遇到有人需要幫助，都會毫不吝嗇伸出援手。早前，一位由內地來港打工的男生就指近日因為要返夜班而沒有胃口，原本打算隨便到一間粥舖填肚，沒料到細心的粥舖老闆娘竟然看出他的不適，不但主動上前問候，更主動提出請他吃粥，令事主及一眾網民十分感動。

港漂男來港打工 返夜班導致無胃口 早前，一位由內地來港打工的男生在小紅書發文，坦言自己近日因為工作要返夜班而沒有胃口，原本只打算在上班前隨便入一間粥舖填肚，卻因此而遇上好人好事。

老闆娘主動問候+請食粥 事主稱在他吃完粥想結帳時，粥舖老闆娘突然主動問他「一個人在香港打工啊？」又擔心他只吃一碗粥不夠飽，提出「再吃一碗吧，我請你。」事主未來得及回覆，老闆娘已經轉身到廚房為他盛上另一碗熱粥。事主坦言當時為了吃這碗額外的粥「已經撐得有些難受了」，但出於對老闆娘的感激仍然努力吃光，並感慨道「心裏莫名多了一份舒坦」、「今晚的夜班，大概也會因為這一碗粥，變得沒那麼難捱了」。

好人好事令一眾網民感動 事主被老闆娘的暖心舉動感動，直言「原來人在異鄉，真正讓人覺得溫暖的，未必是什麼驚天動地的大事」、「可能只是一碗多出來的粥，一句『吃得飽不飽』，和一個陌生老人無緣由的善意」，又指自己孤身一人在香港奮鬥，「家人不在身邊的時候，這樣的愛稀缺卻也因此格外珍貴」。事件亦感動一眾網民，有人表示「其實很多餐飲店家都很好，並不是因為我做了什麼讓他們對我好，而是他們本來就很好」、「善良的人還是不少的」，更有同樣幫襯過的人大讚「這個奶奶很可愛的，這家鋪我去過幾次，但是不是很常去，但是她竟然記得我，每次都和我多嘮幾句」。