日本紅葉｜東北花卷金秋遊 泡百年溫泉蟹宴放題/限定紅葉銀河

早了一步踏進岩手，未逢漫山如烈火般楓紅，卻意外撞見大自然最奔放的調色盤——赤金、橙紅與蒼綠層疊交織，楓勢依舊磅礴。這趟旅程走進花卷溫泉，在滿目絢爛秋光下泡湯品蟹，流連於大河劇場景與明治老屋追看紅葉，別有韻味。
圖、文：onki@japanmiru
山楓入窗！花卷百年溫泉巡禮
邁向百周年的花卷溫泉園區在翻新後煥然一新，不僅和洋客房全面升級，花卷館更新闢「滿天之湯」露天風呂。由於溫泉區內的千秋閣、花卷旅館與紅葉館三棟主樓有室內走廊連接，不論入住哪一館，換上浴衣、踏起木屐便能自在來趟溫泉巡禮，盡可暢泡十多款風格各異的湯池。
今次特意選住以賞楓聞名的紅葉館，推開房窗滿山楓紅鋪現眼前，整片山頭被艷紅黃金覆蓋，景致動人。秋風輕搖枝葉，人在露天風呂之中，恰似被層層楓樹環抱包裹，弱鹼泉水溫潤貼膚，倦意隨著湯煙慢慢消散。湯浴之外的餐食同樣驚喜，一向對自助餐興趣不高，卻被這裡匯聚岩手山海滋味的蟹放題震撼，源源不斷的紅楚蟹肉質緊實鮮甜，親手製作的蟹釜飯與蟹鍋風味濃郁，再加上鐵板現煎的和牛、新鮮刺身壽司等美食，食得盡興。
紅葉館
地址：岩手縣花卷市湯本1-125
穿越時代！平安夜楓倒影 藤原之鄉
離開花卷往奧州前進，想看點不一樣的秋色，便來到「歷史公園江刺藤原之鄉」。這裡是日本唯一以平安時代為背景的主題公園，更是大河劇御用取景地，園內上百棟古典建築中，以全日唯一完整復原貴族宅邸的「伽羅御所」最為代表。白天漫步庭園賞楓悠閒寫意，但真正的重頭戲在夜間點燈——一到夜晚，強光照亮漫天楓葉，豔紅的樹影倒映在如鏡的池面上，虛實交錯，美得就像走進奇幻異世界，還有「政廳前」結合投射技術的光影騷，張力十足的視覺表演，值得一看。
歷史公園江刺藤原之鄉
地址：岩手縣奧州市江刺岩谷堂小丸86-1
古寺秋燈！中尊寺期間限定紅葉銀河
列入世界文化遺產的中尊寺平日莊嚴肅穆，卻因「紅葉銀河」點燈活動(今年展期為10月24日至11月8日)而變得熱鬧起來。沿著月見坂參道緩步拾級而上，數百盞柔光自大日堂一路迤邐至金色堂，將兩側楓林逐一喚醒。自本堂綿延至金色堂前的參道，儼然化作一條如夢似幻的「紅葉隧道」，抬頭仰望，交錯枝椏如秋之銀河，璀璨奪目。周邊還設有屋台，邊吃邊看，體驗了最難忘的東北秋夜。
中尊寺
地址：岩手縣西磐井郡平泉町平泉衣関202
一地楓紅！南昌莊古宅鏡色
位於盛岡市的南昌莊建於明治18年的宅邸，最讓人驚豔的紅葉絕景正是「地板楓紅」(床もみじ)，古民宅內東、南面皆為大片玻璃窗的「板之間」，被打磨得極為光滑的深色木地板，就像是一面無瑕的鏡子，將窗外池泉迴遊式庭園中近50棵變色楓樹的艷紅、金黃全數倒映進來，隨意席地而坐，眼前景色宛如一幅秋色卷軸畫。
南昌莊
地址：岩手縣盛岡市清水町13-46