日本紅葉｜東北花卷金秋遊 泡百年溫泉蟹宴放題/限定紅葉銀河

早了一步踏進岩手，未逢漫山如烈火般楓紅，卻意外撞見大自然最奔放的調色盤——赤金、橙紅與蒼綠層疊交織，楓勢依舊磅礴。這趟旅程走進花卷溫泉，在滿目絢爛秋光下泡湯品蟹，流連於大河劇場景與明治老屋追看紅葉，別有韻味。

山楓入窗！花卷百年溫泉巡禮

邁向百周年的花卷溫泉園區在翻新後煥然一新，不僅和洋客房全面升級，花卷館更新闢「滿天之湯」露天風呂。由於溫泉區內的千秋閣、花卷旅館與紅葉館三棟主樓有室內走廊連接，不論入住哪一館，換上浴衣、踏起木屐便能自在來趟溫泉巡禮，盡可暢泡十多款風格各異的湯池。

今次特意選住以賞楓聞名的紅葉館，推開房窗滿山楓紅鋪現眼前，整片山頭被艷紅黃金覆蓋，景致動人。秋風輕搖枝葉，人在露天風呂之中，恰似被層層楓樹環抱包裹，弱鹼泉水溫潤貼膚，倦意隨著湯煙慢慢消散。湯浴之外的餐食同樣驚喜，一向對自助餐興趣不高，卻被這裡匯聚岩手山海滋味的蟹放題震撼，源源不斷的紅楚蟹肉質緊實鮮甜，親手製作的蟹釜飯與蟹鍋風味濃郁，再加上鐵板現煎的和牛、新鮮刺身壽司等美食，食得盡興。