狗狗癲癇發作怎麼辦？必記4大應對步驟及送醫時機

看到自己的寵物突然倒下、叫不醒、四肢抽搐甚至大小便失禁，對於主人來說絕對是個非常驚恐的畫面。最近，台灣獸醫Emily分享，即使專業獸醫第一次遇到時也忍不住驚叫，但如果遇到這種情況，請務必保持冷靜，並緊記以下4個關鍵應對原則與送醫時機。

2. 四肢抽搐、一直抖、不斷做出像在水裡「劃水」的動作

慌亂中必記的 4 大應對步驟

當見到毛孩發作時，請冷靜執行以下四件事情：

狗狗正確急救步驟 1. 第一時間手機錄影

將發作過程錄下來提供給獸醫師看，比事後用口頭描述清楚多了（如果在樓梯邊或水邊，請先確保安全、擋好後再進行錄影）。

狗狗正確急救步驟 2. 手不要靠近嘴巴/不要硬抱硬壓

狗狗並不會把舌頭吞下去，但可能會把主人的手誤吞或咬傷；同時也不需要強行將牠抱起或用力壓制。

狗狗正確急救步驟 3. 清空附近的物件

把周遭容易碰撞的物品移開，讓毛孩避免去撞到，也可以在頭部下方放置枕頭做緩衝。