狗狗癲癇發作怎麼辦？必記4大應對步驟及送醫時機

看到自己的寵物突然倒下、叫不醒、四肢抽搐甚至大小便失禁，對於主人來說絕對是個非常驚恐的畫面。最近，台灣獸醫Emily分享，即使專業獸醫第一次遇到時也忍不住驚叫，但如果遇到這種情況，請務必保持冷靜，並緊記以下4個關鍵應對原則與送醫時機。
寵物癲癇發作的典型症狀
典型的癲癇發作通常會伴隨以下幾種狀況：
1. 突然倒下且叫不醒
2. 四肢抽搐、一直抖、不斷做出像在水裡「劃水」的動作
3. 流口水、甚至出現大小便失禁
慌亂中必記的 4 大應對步驟
當見到毛孩發作時，請冷靜執行以下四件事情：
狗狗正確急救步驟 1. 第一時間手機錄影
將發作過程錄下來提供給獸醫師看，比事後用口頭描述清楚多了（如果在樓梯邊或水邊，請先確保安全、擋好後再進行錄影）。
狗狗正確急救步驟 2. 手不要靠近嘴巴/不要硬抱硬壓
狗狗並不會把舌頭吞下去，但可能會把主人的手誤吞或咬傷；同時也不需要強行將牠抱起或用力壓制。
狗狗正確急救步驟 3. 清空附近的物件
把周遭容易碰撞的物品移開，讓毛孩避免去撞到，也可以在頭部下方放置枕頭做緩衝。
狗狗正確急救步驟 4. 保持安靜、避免聲音刺激
將電視、音響等聲源先關掉，營造安靜的環境，避免聲音刺激加重發作。
何時該立刻送醫？這幾種情況絕對不能等
大部分的癲癇發作通常在 1 到 2 分鐘內會自行停止。不過，如果遇到以下幾種情況，請直接前往 24 小時動物醫院：
- 抽搐時間超過5分鐘，24小時內連續抽搐兩次
- 沒有清醒過來，又接著繼續抽搐
- 這是毛孩的第一次癲癇：即使發作時間很短、很快就結束，只要是第一次發生，就一定要帶到動物醫院進行詳細檢查。